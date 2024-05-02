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Как покрасить яйца куркумой: самые надежные способы

Как красить яйца куркумой: лучший способ

Один из лучших домашних способов приготовить к пасхальному столу солнечно-желтые пасхальные яйца — окрашивание яиц куркумой. Куркуму уже многие столетия подряд используют не только как приправу, но и как натуральный краситель. Если вам хоть раз случалось рассыпать эту специю, то вы наверняка знаете, как сложно оттереть ее от любой поверхности. В случае с окрашиванием яиц такая сильная пигментация только на пользу.

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Как покрасить яйца куркумой — инструкция

Прежде чем приступить к покраске, достаньте яйца из холодильника хотя бы на час, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Не используйте для приготовления отвара эмалированную посуду – шанс, что куркума надолго останется на стенках кастрюли очень велик. Для равномерного цвета скорлупы не забудьте добавить уксус. Его можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком. А еще некоторые хозяйки советуют перед окрашиванием куркумой протирать яйца спиртом.

Ингридиенты:

  • куркума – 3 ст.л.
  • уксус – 1 ст.л.
  • соль – 1 ст.л.

Как красить яйца куркумой: лучший способ

Когда все предварительные аспекты учтены, можно приступать к процессу окрашивания.

  • В металлическую кастрюлю налейте 2 литр воды.
  • Добавьте куркуму, уксус, перемешайте соль и поставьте на медленный огонь. Подождите 5-7 минут, пока куркума растворится, но не доводите до кипения. Положите в отвар яйца. После закипания варите от 10 до 12 минут.
  • Если хотите, чтобы яйцо получилось бледно-желтым, снимите кастрюлю с огня раньше.
  • И наоборот, для золотистого цвета скорлупы яйца следует оставить в отваре «настаиваться» на 3-4 часа или даже на ночь, но в таком случае есть окрасящийся белок риск. Готовые яйца опустите в прохладную воду.
  • Отполируйте пасхальные яйца подсолнечным маслом для блеска перед подачей.

Фото iStock

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