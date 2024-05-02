Как красить яйца куркумой: лучший способ

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Один из лучших домашних способов приготовить к пасхальному столу солнечно-желтые пасхальные яйца — окрашивание яиц куркумой. Куркуму уже многие столетия подряд используют не только как приправу, но и как натуральный краситель. Если вам хоть раз случалось рассыпать эту специю, то вы наверняка знаете, как сложно оттереть ее от любой поверхности. В случае с окрашиванием яиц такая сильная пигментация только на пользу.
Как красить яйца на Пасху: ТОП-5 оригинальных идей
Прежде чем приступить к покраске, достаньте яйца из холодильника хотя бы на час, чтобы они нагрелись до комнатной температуры. Не используйте для приготовления отвара эмалированную посуду – шанс, что куркума надолго останется на стенках кастрюли очень велик. Для равномерного цвета скорлупы не забудьте добавить уксус. Его можно заменить лимонной кислотой или лимонным соком. А еще некоторые хозяйки советуют перед окрашиванием куркумой протирать яйца спиртом.
Ингридиенты:
Когда все предварительные аспекты учтены, можно приступать к процессу окрашивания.
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