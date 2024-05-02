Страстная пятница 2024 года: дата, что нельзя делать и приметы

Страстная пятница, что можно и нельзя делать в этот день? Какие существуют приметы? Страстная пятница 2024

5 мая православные отмечают Пасху, а 31 марта — католики. Неделя, которая ей предшествует, считается самой строгой. Особое внимание уделяется пятнице, которая называется Страстной или Великой. В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа на кресте и его погребении. Предпоследний день Пасхального поста принято проводить в покое и молитвах. От чего стоит отказаться в Страстную пятницу, а на чем сосредоточиться — дальше в материале.

Cейчас смотрят

Когда Пасха в 2024 году? Дата празднования в Украине

Когда католическая Пасха и в чем разница с православной

Еврейская Пасха 2024: почему Песах раньше, чем православная Пасха

Что можно делать в Страстную пятницу?

• Страстная пятница требует соблюдения строгого поста. Поэтому твое «сегодня я посижу на водичке» будет, как никогда, уместно! По христианским канонам, в этот день принято отказываться от пищи до выноса Плащаницы. После трех часов дня можно выпить воды и съесть кусочек хлеба;

• Необходимо поддерживать дружескую и мирную атмосферу в семье;

• Выпечка куличей в этот день – спорный вопрос. Считается, что все домашние дела нужно завершить в Чистый четверг. Но некоторые хозяйки предпочитают выпекать куличи именно в пятницу. Главное – перед замешиванием теста прочитать молитву и выпекать паску в тишине.

Паска великодня: класичний рецепт покроково

Великдень 2024: італійська паска панеттоне (рецепт)

Что нельзя делать в Страстную пятницу?

• В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа. Поэтому в этот день стоит отказаться от веселья и развлечений;

• Нельзя работать и выполнять домашнюю работу. Хозяйкам стоит сместить генеральную уборку на Чистый четверг;

• Шить и стирать тоже не разрешается;

• Нельзя работать в саду или на огороде, копать землю и сажать растения;

• Следует воздержаться от стрижки волос, маникюра и других косметических процедур;

• Страстная пятница не терпит спиртных напитков. Считается, кто поддастся соблазну выпить алкоголь, тот привыкнет к нему до конца жизни!

Поздравления с Пасхой 2024: открытки и стихи

Поздравления с Пасхой 2024 в прозе: красивые и искренние слова

Приметы на Страстную пятницу:

• Освященное в церкви кольцо с любого драгоценного материала защитит от болезней;

• Облака на небе в Страстную пятницу предсказывает плохой урожай зерновым, звездное небо – плодородное лето;

• Гадание на милого и любые магические ритуалы в Страстную пятницу навлекут беду на того, кто их проводит;

• Кто воздержится от воды до начала Страстной субботы, тому ни один напиток не принесет вреда до конца жизни;

• Пятница перед Пасхой – лучший день, чтобы отлучить малыша от грудного скармливания. Младенец вырастет здоровым и крепким.

Фото: iStock

Читай также:

Как красить яйца на Пасху: ТОП-5 оригинальных идей

Детям про Пасху: как рассказать ребенку об истории праздника и традициях