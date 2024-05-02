Когда Пасха 2024? Рассказываем о сроках, подготовке и обязательных блюдах! Напоминаем, что дата празднования Пасхи в 2024 в Украине отличается от прошлогодней. Поэтому сохраняй сайт Нового канала в закладках, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей и событий

Пасха — один из самых древних религиозных праздников, самый важный и радостный день для христиан. Приверженцы этого вероисповедания радуются воскрешению Иисуса Христа, который искупил своей смертью грехи человечества и стал символом жизни. Когда Пасха в 2024 году? Ежегодно дата переносится, потому что вычисляется по лунно-солнечному календарю.

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Когда празднуют Пасху в 2024 году?

Православные и католики отмечают этот праздник в разные дни. Католики — 31 марта, а православные — 5 мая. Дело в том, что они живут по разным календарям — григорианскому и юлианскому.

Как подготовится к Пасхе: традиции

Для многих Пасха ограничивается семейным ужином и походом в церковь с целью освятить воду и продукты. Но на самом деле Пасхе предшествует Великий пост (православный), который в 2024 году продлится с 18 марта по 4 мая. В этот период верующие сдерживают себя в еде, уделяют больше времени молитвам и прощению окружающих. В Великий пост разрешается есть только постную пищу, без продуктов животного происхождения. А это значит, что мясо, молоко, сыр, яйца, кефир, масло, йогурт и т.д. запрещены. В определенные дни — в Вербное воскресенье и Благовещение, в рацион можно добавлять рыбу и морепродукты.

Обязательные пасхальные блюда

Важный атрибут праздничного стола — кулич. Это обрядовый пасхальный хлеб, который символизирует тело Христа. На стол ставят также красное вино — «кровь», которую Христос пролил за грехи людей. И обязательно яйцо — символ жизни и перерождения. Традиция окрашивать варенные яйца в красный цвет связана с библейской историей: после воскрешения Иисуса Мария Магдалина протянула яйцо императору Тиберию и сказала, что оно станет красным в руках императора, что докажет чудо Воскрешения. Как гласит легенда — так и произошло.

Католическая Пасха 2024: дата, традиции и особенности праздника

Конечно, со временем яйца начали окрашивать по-разному, добавляя точечки, узоры и символику Если оно однотонное — то называется крашенка. Если в крапинку — крапанка, а с разными защитными символами и особыми узорами — писанка.

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Фото — pixabay.com

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