Глазурь для кулича: рецепт приготовления с желатином

Пасха – светлый, семейный праздник. Не смотря на жестокую войну, которую ведет россия против Украины, его буду праздновать те, кто имеет такую ​​возможность. В сложные периоды жизни — очень важно собираться в кругу родных. Каждой хозяйке хочется, чтобы ее пасха была самой вкусной и красивой. Для того ,чтобы сделать выпечку красивой, нужна белоснежная глазурь, на которую потом можно положить другие украшения. Как ее сделать?

Рецепт глазури для пасхи рекомендует Новый канал.

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Рецепт глазури на желатине

1 ч. л. (5 г) желатина

6 ст. л. воды

1 ст. сахара (стакан 200 мл)

Замочить желатин в 2 ст. холодной воды, оставить на 5 мин.

В сотейник с толстым дном высыпать стакан сахара и вылить 4 ст.л. воды, нагреть, помешивая, до полного растворения сахара. В горячий сироп высыпать желатин, размешать и взбить миксером на высокой скорости, пока масса не побелеет (примерно 3 минуты).

Оставить глазурь немного охладиться, пока она не начнет становиться густой, и покрыть ею верх пасхи. Нужно сделать это до полного охлаждения, иначе глазурь застынет.

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Новый канал желает тебе удачной подготовки к Пасхе!

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