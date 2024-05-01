Какой сегодня праздник: что можно и нельзя делать 1 мая 2024

Сегодня, 1 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 1 мая

1 мая – Праздник Весны и Международный день труда, День глобальной любви, Международный день подсолнуха, День защиты носорога, Европейский день, День директоров школ.

События 1 мая в мире

1931 – В Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного «Эмпайр-Стейт-Билдинг», построенного по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год.

В Нью-Йорке прошла официальная церемония открытия самого высокого в мире здания — 102-этажного «Эмпайр-Стейт-Билдинг», построенного по проекту архитектора Уильяма Лема всего за один год. 1970 – Элтон Джон и поэт Берни Топин начали свою совместную работу над альбомом Elton John, в который вошел первый хит Элтона Джона Your Song.

– Элтон Джон и поэт Берни Топин начали свою совместную работу над альбомом Elton John, в который вошел первый хит Элтона Джона Your Song. 1997 – На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия.

– На парламентских выборах в Великобритании впервые за последние 18 лет победу одержала Лейбористская партия. 2009 — в Швеции легализуют однополые браки.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

1 мая – День памяти пророка Иеремии.

День ангела сегодня – 1 мая

День ангела (именины) сегодня отмечают: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

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Приметы на 1 мая:

День теплый – в конце месяца будет холодно и наоборот;

Дождь – до богатого урожая;

Холодная погода на плодородное лето;

Домашний скот пьет много воды – ждите богатого урожая.

Что нельзя делать 1 мая:

Нельзя делать прическу и стричь волосы.

Нельзя отказывать в помощи людям, нуждающимся в этом.

Нельзя играть свадьбу.

Фото: IStock