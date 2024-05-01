Какой сегодня праздник: что можно и нельзя делать 1 мая 2024

«Українська міфологія має стати брендом країни»: автор фентезі «Кий і морозна орда» про книгу
Сегодня, 1 мая, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 1 мая, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 1 мая
1 мая – Праздник Весны и Международный день труда, День глобальной любви, Международный день подсолнуха, День защиты носорога, Европейский день, День директоров школ.
События 1 мая в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
1 мая – День памяти пророка Иеремии.
День ангела сегодня – 1 мая
День ангела (именины) сегодня отмечают: Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
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Приметы на 1 мая:
Что нельзя делать 1 мая:
Фото: IStock