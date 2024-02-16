Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Овнов: На этой неделе вам следует уделить внимание своим друзьям и близким людям. В последнее время вы очень много работали. Ваши родные иногда думали, что вы о них забыли. Покажите, что это не так! Тем более, что у вас будет много энергии на общение с людьми и на творчество. И не беспокойтесь, что можете что-то не успевать на работе. Главное, показать родным, что вы рядом.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Тельцов: На этой неделе вам можно только позавидовать! Тельцов ждут невероятные успехи в работе. Вы будете креативить, успевать все и еще будете иметь время на себя. Если вы давно хотели выучить что-то новое – вперед. Новые знания – классный способ самосовершенствоваться и повысить свою самооценку. В отношениях с людьми на неделе сохраняйте гармонию и уходите на компромисс, это принесет вам успех.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 для Близнецов: Эта неделя прекрасно подходит для духовного развития, медитаций и поиска смысла своей жизни. Близнецы могут углубиться в себя и не стесняться этого. Отложите все дела на потом и пусть весь мир подождет. Иметь здоровые отношения важно не только с другими людьми, но и с собой. Заботьтесь о своем здоровье и избегайте негативных эмоций.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Раков: На этой неделе беритесь за все возможности, которые вам предлагаются. Делайте все с радостью и энтузиазмом. Вы хорошо умеете делать свое дело, потому ваше дело будет приносить еще больше денег. Но думайте не только о деньгах, но и о гармонии в семье. Подарите внимание тем, кто в этом нуждается, и поддерживайте свою семью.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Лев (23 июля – 22 августа)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Львов: Не забывайте о том, что вы самодостаточная личность! Не позволяйте себе обесценивать себя. У вас непременно все будет отлично. Просто нужно поверить в свои силы и начать идти туда, где страшно. Отдохните, найдите время для релакса, наберитесь сил, сходите к психологу и вперед к вершинам.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Дева (23 августа – 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Дев: Работа и здоровье являются важнейшими сферами вашей жизни. Избегайте лишних задач, истощающих вас эмоционально и физически. Будьте внимательны к своей семье и не позволяйте работе мешать вам наслаждаться личным счастьем. Может, сходите наконец в СПА?

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 для Весов: Ну что, готовы настроиться на успех? Но не забывайте о поддержке близких. Эта неделя принесет вам возможность познакомиться с новыми людьми и расширить ваши контакты. Будьте открыты для новых знакомств и обогащайтесь новой информацией.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Скорпион (24 октября – 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 г. для Скорпионов: Обращайте внимание на свои ресурсы и будьте осторожны со своими действиями. Эта неделя прекрасно подходит для отдыха. Будет хорошо, если у вас получится взять дополнительный выходной. Что касается работы – помните, что иногда в команде работать легче.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Стрельцов: На работе вам нужно быть гибкими. Это принесет вам удачу, ведь иногда нужно идти на компромиссы. Эта неделя идеальна для обучения и саморазвития. Не бойтесь спрашивать совета, это не стыдно. А еще не стоит забывать о гармонии со своим внутренним миром.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Козерогов: Эта неделя принесет вам возможность проявить свой героизм и желание помочь. Вспомните о ближайших и помогите своим рабочим морально или физически. И знайте, что если вам станет плохо, они тоже придут вам на помощь. Ибо вы хороший человек.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Водолей (21 января – 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Водолеев: Вы будете яркой публичной фигурой в социуме на этой неделе, но будьте осторожны с искушениями. Не забывайте о своих потребностях и не допускайте, чтобы вас использовали бесплатно. Рассчитывайте на поддержку достойных людей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля 2024 года для Рыб: Эта неделя принесет вам возможность сосредоточиться на любви и радости. Избегайте негативных эмоций и занимайтесь тем, что доставляет вам счастье. Не поддавайтесь самообману и не позволяйте страхам завладеть вами. Проявляйте ваше тепло к родным чаще.

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