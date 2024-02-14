Как празднуют День святого Валентина в Украине: традиции 14 февраля

День Святого Валентина в 2024 году украинцы так же, как всегда, празднуют 14 февраля. День празднования придется на среду. И каждый год в феврале люди делятся на тех, кто с нетерпением ждет День святого Валентина, и тех, кто с нетерпением ждет 15 февраля, потому что не сильно любит этот праздник. Или же не с кем его праздновать.

Новый канал расскажет тебе о том, как отмечают День Святого Валентина в Украине.

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Традиции празднования Дня Святого Валентина в Украине

В большинстве стран мира и в Украине День Святого Валентина – популярный праздник. Влюбленные и близкие люди напоминают друг другу о своих чувствах.

В этот день в Украине влюбленные проводят время вместе, ходят гуляют, смотрят фильмы дома или в кинотеатре. Бронируют заведение для вкусного ужина или заказывают доставку вкусностей домой.

Девушка и парень дарят друг другу подарки, цветы, шоколад, открытки.

Распространенной традицией обмен валентинками между влюбленными.

Некоторые пары в этот день заключают браки или делают предложение руки и сердца.

Конечно, любовь нужно показывать каждый день, но приятно еще раз напомнить о чувствах в особый день.

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