Лунный календарь на февраль 2024 года: благоприятные дни для дел

Лунный календарь благоприятных дней на февраль 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать
Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.
Также удачными можно считать и такие даты в октябре: 19 и 20.
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Не стоит ничего важного планировать на эти дни: 6, 13, 14, 21, 28.
Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата – 24 февраля, так что лучше на этот день не планируйте ничего и проведите спокойные дни дома.
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Для поездок и путешествий подходят эти дни: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.
Для стрижки и окрашивания волос наиболее подходят по лунному календарю эти даты: 4 и 26.
Следуй советам, которые дает лунный календарь на февраль 2024 года, и этот месяц принесет тебе только радость!
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