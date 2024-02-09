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Когда Китайский Новый год 2024: дата и обычаи празднования

Когда Китайский Новый год 2024: дата и обычаи празднования

Мы будем Новый год 2024 праздновать 31 декабря. Но Китайский Новый год в Китае празднуют в другую дату, и эту дату они называют, как праздник весны. Оно знаменует начало нового лунного года и смену животного-покровителя рока в китайской астрологии. В 2024 году китайский Новый год выпадает на 10 февраля, а символом года станет Зеленый деревянный дракон.

В европейской мифологии драконы имеют репутацию опасных существ, сеющих хаос и несчастье вокруг себя, в то время как в китайской мифологии дракон является одним из самых счастливых животных, символом мудрости и власти.

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Новый год обещает быть периодом роста и положительных перемен, удачи в любви и процветания в бизнесе и карьере. Не забывайте, что Дракон – единственный мифический персонаж китайского гороскопа, поэтому будьте готовы к самым невероятным событиям, которые произойдут в вашей жизни в 2024 году.

Как праздновать Китайский Новый год, традиции

Когда Китайский Новый год 2024: дата и обычаи празднования

В канун праздника важно сделать генеральную уборку, даже если вы это не очень любите. Китайцы считают, что встречать Новый год нужно без лишнего хлама. Это же касается и долгов, нужно успеть их вернуть, чтобы не тянуть его в новую жизнь.

Еще один важный элемент – в период Новогодних праздников китайцы традиционно посещают своих родственников и принимают гостей у себя дома. В уличной атмосфере китайских городов в это время царит живость, маскарады и фейерверки. Напомним, что в Украине, во время войны, фейерверки и салюты запрещены.

Каждая семья в Китае собирается на ужин воссоединения, в рамках которого проводят праздничные мероприятия, запускают фейерверки, устраивают шутники и зажигают душистые огни. В этом обряде китайцы видят символ вовлечения радости, счастья, удачи и мира в свои дома.

Фото iStock

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