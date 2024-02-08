Лунный календарь стрижек на февраль 2024 года уже на сайте Нового канала! Зима – не повод забывать о своих волосах и оставлять себя без экспериментов с длиной и цветом волос. Главное – выбрать подходящий день! Читай материал и узнай, когда красить волосы, когда стричься, а когда лучше этого не делать – согласно лунному календарю стрижек на февраль 2024 года.

Лунный календарь на февраль 2024: благоприятные дни для дел

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Лунный календарь на февраль 2024: когда стричь волосы

6, 7, 8, 16, 22, 23 февраля 2024 – благоприятные дни для стрижки волос! Согласно лунному календарю на февраль 2024, именно в эти даты стоит ходить в салон или на дом к парикмахеру, если твоя цель – подровнять кончики, укоротить локоны или кардинально изменить прическу. Результат превзойдет все твои ожидания!

К слову, поход к парикмахеру в эти даты, если верить лунному календарю стрижек на февраль 2024, положительно повлияет не только на состояние волос, но и на твое финансовое положение. Локоны напитаются энергией и силой, а у тебя откроются новые потоки денежного успеха.

Лунный календарь на февраль 2024: когда не стоит стричь волосы

9, 10 февраля 2024 – неблагоприятные дни для стрижки волос! Если верить лунному календарю на февраль 2024, поход к парикмахеру в эти даты не принесет пользы волосам. Есть вероятность «напороться» на мастера-аматора, который всего одним движением может испортить твою шевелюру.

Конечно же, может случится так, что для похода к парикмахеру тебе подойдут только эти даты. Не беда! Чтобы избежать неприятностей, тебе нужно придирчиво отнестись к выбору мастера и контролировать процесс «от и до». Наименее опасные дни, согласно лунному календарю стрижек на февраль 2024, – 21 февраля.

Лунный календарь на февраль 2024: когда красить волосы

6, 7, 8, 16, 22, 23 февраля 2024 – благоприятные дни для окрашивания волос! Давно мечтала кардинально изменить имидж? Хотела окрасить волосы в необычный цвет? Вперед! В эти даты результат похода к парикмахеру превзойдет все ожидания. Цвета лягут ровно, краска не навредит волосам, а только сделает их шелковистыми и блестящими. Кайф!

Отметим, что в нашем списке есть особая дата, которая обладает огромной энергетической силой, – 22 февраля. Решившись на смену имиджа в этот день, ты не только «прокачаешь» свой внешний вид, но и привлечешь внимание Купидона. Новая прическа подарит тебе уверенность в себе, что невозможно будет не заметить!

Лунный календарь на февраль 2024: когда не стоит красить волосы

11, 12, 14, 21, 27, 29 февраля 2024 – неблагоприятные дни для окрашивания волос! Если решишься на смену имиджа в эти даты, высока вероятность «спалить» локоны или получить в результате «пятнистый» оттенок. Хочешь избежать неприятностей? Лучше выбери для похода к парикмахеру более подходящую дату.

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