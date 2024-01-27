Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овнов будет активная неделя. Вы можете решить свои профессиональные вопросы. Также можете помочь родным. Вторая половина недели будет особенно насыщена событиями. На выходных наконец-то найдется время на отдых. Может быть, вы займете творчеством, искусством. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года для Овнов говорит, что на этой неделе ваше трудолюбие и преданность помогут добиться успеха в важных делах.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 24 января по 4 февраля 2024 г. говорит, что Тельцам эта неделя принесет уверенность и комфорт в романтической сфере. Отношения с близкими обещают быть безоблачными к выходным. При относительно высоких нагрузках результаты проделанной работы будут многообещающими и откроют новые перспективы. Хорошо следите за своим здоровьем, чтобы никакие магнитные бури не влияли на ваше физическое и моральное состояние.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам на этой неделе можно начать заниматься своим здоровьем и физической формой. Если не хотите ходить в споровный зал – начните с утренней зарядки дома. Она поможет размять мышцы и придаст вам силы и настроения. Улучшить материальное положение помогут положительные события на работе, благодаря чему многие смогут совершить большую покупку. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года для Близнецов говорит, если вы находились в состоянии неопределенности и колебаний, вы сможете наконец-то решиться на важные и ответственные шаги.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года для Раков говорит, что эта неделя будет достаточно спокойной и предсказуемой. Финансовое положение будет стабильным, но лучше не совершайте больших покупок. В романтической сфере у вас будут удачи. Одинокие Раки сходят на приятное свидание, а те, в коже уже есть пара, проведут вместе хорошие выходные. При этом всему – здоровье, с режимом дня и, главное, достаточным количеством отдыха – главная задача недели для Раков.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Лев (23 июля — 22 августа)

Первая половина недели Львы будут находиться в состоянии вдохновения и энтузиазма. Поводом станут не только новые поклонники, но и интересные проекты творческого характера, такие как искусство или культура. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год для Львов говорит, что многие представители огненного знака найдут в себе силы на то, чего давно хотели. Это отличное время для реализации творческих проектов.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Дева (23 августа — 23 сентября)

Это время нужно потратить на то, чтобы привести в порядок свое здоровье. Профилактика гораздо лучше, чем лечение. Конкретно этот обычный принцип поможет вам сэкономить время и средства. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 года для Дев говорит – вам крайне важно находить время для полноценного отдыха. Кстати, организовывать его желательно на природе, вблизи природных водоемов. Даже если эти водоемы будут покрыты слоем льда, энергетика водного пространства самым положительным образом скажется на самочувствии и эмоциональном состоянии.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Весы (24 сентября — 23 октября)

Весам нужно быть осмотрительными – в это время нужно несколько раз обдумывать каждый свой шаг. Даже самое маленькое событие может решить вашу судьбу на ближайшее время. При этом у вас появится возможность освоить новые направления работы или начать обучение. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год для Весов говорит, что финансовые поступления обещают прийти по плану, который позволит провести выходные на досуге, потратив деньги на развлечения.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Особенно сильно Скорпионы ощутят влияние Плутона, который не только вовлечет их в коллективные процессы, но и заставит взять на себя дополнительную ответственность. В профессиональной сфере вам придется решать важные задачи, но результаты будут отличными. Все поймут, что без вас им некуда. Ваше здоровье будет стабильным. Но Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 для Скорпионов советует вам хорошо отдохнуть на выходных. Не забывайте о здоровом сне.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

На этой неделе есть вероятность прибыли, которая позволит вам расплатиться с какими-то долгами или приобрести вещь, на которую раньше не хватало денег. Стрельцы смогут претворить в жизнь какие-то давние планы или мечты, связанные с творчеством или финансами. Неделя будет особенно положительной. Романтическая сфера будет активна для тех, кто занят поиском своей второй половинки, любви и отношений. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год говорит, что на этой неделе для вас найдутся вполне реальные варианты серьезных отношений и даже брака.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Козерог (22 декабря — 20 января)

На этой неделе некоторые Козероги решат переехать и построить карьеру в новых условиях. Материальная сторона жизни обещает быть стабильной и предсказуемой. Романтическая сфера не будет приоритетной для Козерогов, которые предпочтут оставаться на позициях предыдущего периода. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 для Козерогов обещает вам очень удачный период. Ваша голова будет переполнена прекрасными идеями. И если вы очень постараетесь, то сможете воплотить их в жизнь.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Водолей (21 января — 18 февраля)

Водолея ждет активная неделя, насыщенная событиями, встречами, общением и поездками. Многие смогут значительно улучшить свое материальное положение совершенно неожиданным способом. Для Водолеев гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 год говорит, что ваша романтическая жизнь засияет новыми красками. Но не забывайте о работе. У вас длится очень подходящий период, чтобы развиваться.

Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыб ждет период профессиональных достижений и побед. Особенно это актуально для тех, кто работает в сфере искусства, культуры и медицины. Романтическая сфера порадует новыми знакомствами уже в первой половине недели, а уже находящиеся в отношениях пары проведут приятные выходные вместе. Здоровье будет достаточно стабильным. Гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля 2024 для Рыб советует вам подумать в первую очередь о себе, а потом уже о других.

Фото: IStock