Денежная помощь ACTED: как получить, и кто может оформить

Французская гуманитарная организация ACTED выделит украинцам финансовую помощь. Следовательно, один украинец может получить 6 600 гривен. Однако претендовать на такую сумму могут не все граждане Украины.

Сколько выплачивает АСТЕD украинцам?

Размер денежной гуманитарной помощи составляет 2220 грн на каждого члена семьи и будет выплачен одним платежом на период три месяца.

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Кто может получить финансовую помощь от ACTED

Зарегистрироваться в программе могут люди, проживающие в территориальных общинах, где происходит реализация программы предоставления денежной гуманитарной помощи от ACTED, и относящиеся к одной из перечисленных категорий уязвимости:

одинокие матери или отцы, которые самостоятельно воспитывают детей;

пожилые люди — от 60 лет и старше;

семьи, в составе которых есть лица с инвалидностью, и с малоподвижными людьми, которые нуждаются в посторонней заботе;

многодетные семьи и семьи с детьми до одного года;

семьи с беременными и кормящими женщинами;

семьи, в которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

Кроме того, принять участие в программе денежной помощи могут украинцы, проживающие в таких областях:

Донецкая область

Краматорский район: для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья, нанесенные в результате активных боевых действий, и остаются проживать в таких общинах как Дружковская, Лиманская, Николаевская и Святогорская.

Запорожская область

Запорожский район: Новоалександровская ОТО (только четыре населенных пункта — Веселянка, Запорожец, Годовое, Юльевка).

Николаевская область

Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Николаевский район: Куцурубская, Очаковская ОТО.

Сумская область

Для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Ахтырский район: Великописаревская, Ахтырская, Чернеччинская ОТО.

Харьковская область:

Изюмский район: Балаклейская ОТО (только пять населенных пунктов: Асеевка, Гусаровка, Лозовенька, Чепиль, Шевелевка), Изюмская ОТО.

Купянский район: Великобурлукская и Ольховатская ОТО.

Херсонская область — для жителей, которые имеют частичные или полные разрушения жилья и остаются проживать в следующих общинах:

Бериславский район: Высокопольская ОТО, Новоалександровская ОТО — только по спискам от органов местной власти.

Херсонский район: Белозерская ОТО, Чернобаевская ОТО, Херсонская ОТО — только по спискам от органов местной власти.

Помощь ВПЛ от Норвежского совета: как получить выплаты украинцам

Как подать документы

Прежде всего, чтобы получить помощь, нужно подать заявку для регистрации по телефону 063 453 5710.

Обратите внимание, что вы можете звонить только в рабочее время – с 9 по 16 в рабочие дни.

Из документов следует подготовить:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

свидетельство о рождении детей;

реквизиты банковской карты банка (IBAN, если хотите получить денежную помощь на карту);

акт или фото повреждений жилья, при наличии повреждений.

Выплаты от Эстонского совета: как получить выплаты украинцам

По материалам РБК-Украина со ссылкой на страницу организации.

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