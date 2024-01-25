Татьянин день 2024: дата, история и поздравления в картинках

После перехода на Новоюлианский церковный календарь большинство церковных праздников сместилось на 13 дней. Так же получилось и с Днем Татьяны. По старому стилю, по Юлианскому календарю, праздник приходился на 25 января.

Но по новому календарю с 2024 года День Татьяны украинцам следует отмечать 12 января.

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День студента, приуроченный к Татьяниному дню – русский праздник. Его в 1755 году ввела русская императрица Елизавета Петровна в честь основания первого университета в москве. День студента в Украине празднуют в другую дату – 17 ноября, как и в большинстве стран мира.

Новый канал расскажет тебе об историях, традициях праздника Дня Татьяны. А также поздравления в прозе и стихах на Татьянин День – найдешь в нашем материале.

День Татьяны – традиции праздника

В этот день все Татьяны получают поздравления от близких. Женщины в этот день пекут каравай и раздают всем членам семьи по кусочку.

В этот день можно сходить в церковь и помолиться Татьяне. У святой просят мудрости и успехов в учении. Незамужние девушки просят хорошего жениха. В День Татьяны нельзя трудно работать и заниматься рукоделием. Нельзя ссориться с близкими злословить. Также запрещено отказывать в помощи.

День Татьяны – история праздника

Святая Татьяна, которую вспоминают 12 января, это христианская мученица, жившая в Риме в III веке нашей эры, во время правления императора Александра Севера. По преданию она была дочерью римского госслужащего, который был тайным христианином и воспитал дочь в своей вере. Как-то перфект Домиций Ульпиан узнал это, схватил Татьяну и попытался заставить ее принести жертву Аполлону. Она помолилась, и удивительным образом землетрясение разрушило статую Аполлона.

За это Татьяну ослепили и избивали в течение двух дней, после чего бросили в яму с голодным львом. Лев не напал на женщину и лег у ее ног. После такого чуда ее приговорили к смертной казни, пытали и обезглавили мечом 12 января, около 225-230 года нашей эры.

День Тетяни — поздравления в прозе

Вітаю з Днем Тетяни. Бажаю краси та любові, щастя та радості, гармонії та впевненості, яскравих барв життя та вірної підтримки близьких людей. Будь кохана і нехай усі твої бажання, мрії обов’язково здійснюються.

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Вітаю з Днем Тетяни та бажаю яскравих мрій, світлих надій, чудових ідей, щасливих миттєвостей, веселих посмішок, радісних зустрічей, добрих вістей та гарного настрою. Нехай кожен день, кожна хвилина несе з собою натхнення, любов та жагу до перемоги!

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Вітаю вас із днем святої Тетяни! Нехай ваша свята покровителька завжди оберігає вас і ваших близьких від біди, допомагає у важкі хвилини та підтримує на всіх шляхах життя. Нехай кожну мить ваше серце сяє небесною радістю і переповнюється щастям!

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Вітаю з Тетяним днем, з днем твого ангела небесного. Нехай буде він завжди поруч, і в радості, і в смутку, нехай береже тебе від усіх життєвих негараздів, освітлює шлях, веде життя за руку. Бажаю радості та везіння, здоров’я та світла, будь щаслива, з іменинами тебе!

День Тетяни — поздравления в стихах

Тетяна, Танюша, Тетянка,

Вітаю з твоїм лише святом!

Хай сонячних й радісних ранків

В житті твоїм буде багато.

Хай Янгол стоїть на сторожі,

Дарує добро, мир і спокій.

Хороших тобі перехожих

На стежці життя твоїй довгій.

Турботливо, ніжно, ласкаво

Хай близькі тебе називають.

Тетяну, Танюшу, Тетянку

Зі святом сьогодні вітаю!

***

Тетяно, сьогодні свято в тебе,

З Днем ангела щиро вітаю!

Це вітання в віршах від мене,

Прийми, будь ласка, обіймаю!

Бажаю жити й не тужити

Друзями тільки дорожити!

Хай ангел твій оберігає завжди,

Від лиха, суму та журби.

***

З Днем Тетяни привітати

Поспішаю я сьогодні,

Усіх благ вам побажати

І здоров’ячка безодню.

Успіхів, достатку, ласки,

Миру, радості, добра,

Світлих днів, немов у казці,

Вірних друзів і тепла!

День Тетяни — поздравления в картинках

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