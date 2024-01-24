Какого числа День святого Валентина 2024 года — дата и традиции праздника

С 1 сентября 2023 года УГКЦ перешла на григорианский календарь. Но это никак не отразилось на дате празднования Дня святого Валентина в 2024 году и последующих годах. Этот день не указан даже в религиозном календаре. Когда День святого Валентина 2024 – расскажет Новый канал.

Когда День Святого Валентина 2024

Поэтому праздновать День Святого Валентина в 2024 году украинцы также будут 14 февраля. День празднования придется на среду.

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История праздника День Святого Валентина

Святой Валентин действительно был реальным лицом. Однако его культ был в основном распространен в Италии и других странах римско-католической церкви. Так что праздник Валентина к нам пришел уже с фиксированной датой – 14 февраля, потому что церкви за границей живут по григорианскому календарю.

Самая популярная легенда рассказывает, что День Святого Валентина берет начало еще в 3 в. во времена императора Римской империи – Клавдия II. Император готовился к завоеванию мира, однако ему не хватало воинов.

По его мнению, семейная жизнь отвлекала солдат от армии. Поэтому он издал указ, согласно которому солдатам запрещалось жениться на протяжении прохождения военной службы.

Однако христианский священник Валентин, вопреки указу Клавдия II, продолжал тайно венчать всех желающих. Когда император узнал об этом, он разозлился и приказал посадить священника в тюрьму. Там Валентин влюбился в дочь тюремщика. Девушка была слепа, но священник, имея определенные знания по медицине, смог вылечить слепоту любимой. Клавдий II, узнав об этом, отдал приказ отрезать голову Валентину.

В ночь перед казнью священник написал дочери тюремщика любовное письмо в стихотворной форме и подписал: «Твой Валентин». Валентина казнили 14 февраля 269 года. Со временем такие письма стали называть валентинками.

Традиции Дня Святого Валентина

В большинстве стран мира и в Украине День Святого Валентина – популярный праздник. Влюбленные и близкие люди напоминают друг другу о своих чувствах. В этот день влюбленные проводят время вместе, дарят друг другу подарки, цветы, шоколад, открытки. Распространенной традицией обмен валентинками между влюбленными.

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