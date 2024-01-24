Масленица 2024: дата празднования и традиции в Украине

Масленицу в Украине отмечают каждый год и этот праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. Традиционно Масленица начинается за неделю до Великого поста и длится 7 дней. Самое главное украшение стола в Масленицу – блины.

Новый канал расскажет тебе, когда праздновать Масленицу в 2024 году. Ее главная традиция празднования и запрета.

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Когда начинается и заканчивается Масленица в 2024 году

Масленица в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта. С 18 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.

Традиции на Масленицу

По давним традициям, на Масленицу гуляют всю неделю – все семь дней. В эти дни проводили народные гуляния, вечерние посиделки, с Масленицы начиналось сватовство и знакомство с будущими родственниками. Считалось, что чем веселее и богаче отпразднуешь Масленицу – тем лучше будет весь следующий год.

Самое важное, что должно быть в каждом доме – блины. Их готовят в большом количестве, делают с разными начинками и угощают близких, а также гостей.

На улицах принято устраивать ярмарки, конкурсы и игры.

Блины: рецепт на молоке

Что запрещено делать на Масленицу

Масленица — праздник веселья, но важно помнить об ограничениях, действующих в течение недели.

Работы по дому рекомендуется выполнять только в течение первых трех дней во время Узкой Масленицы. С четверга до воскресенья лучше воздержаться от физического труда, за исключением готовки.

Не оставайтесь дома одинокими во время Масленицы. Это время для радостных прогулок и развлечений. Наши предки не одобряли одиночества в этот период.

Не отказывайте гостям, если они хотят вас посетить. Принимайте гостей в чистом доме (предварительно подготовленном в течение Узкой Масленицы) и извините им обед или ужин. Кроме того, не забывайте, что вы также можете посетить кого-то со своими приветами. Визиты гостей – важная традиция этого праздника.

Удерживайтесь от переедания. Переедание в христианстве считается грехом, особенно в неделю, предшествующую Великому посту. Если вы планируете поститься, то во время сырной недели следует избегать мясных продуктов и заменять их молоком, сыром, сырами, орехами и сухофруктами.

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