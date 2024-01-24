Масленица 2024: дата празднования и традиции в Украине

Какого числа День святого Валентина 2024 года — дата и традиции праздника
Масленицу в Украине отмечают каждый год и этот праздник символизирует проводы зимы и встречу весны. Традиционно Масленица начинается за неделю до Великого поста и длится 7 дней. Самое главное украшение стола в Масленицу – блины.
Новый канал расскажет тебе, когда праздновать Масленицу в 2024 году. Ее главная традиция празднования и запрета.
Масленица в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта. С 18 числа верующие начинают соблюдать Великий пост.
По давним традициям, на Масленицу гуляют всю неделю – все семь дней. В эти дни проводили народные гуляния, вечерние посиделки, с Масленицы начиналось сватовство и знакомство с будущими родственниками. Считалось, что чем веселее и богаче отпразднуешь Масленицу – тем лучше будет весь следующий год.
Самое важное, что должно быть в каждом доме – блины. Их готовят в большом количестве, делают с разными начинками и угощают близких, а также гостей.
На улицах принято устраивать ярмарки, конкурсы и игры.
Масленица — праздник веселья, но важно помнить об ограничениях, действующих в течение недели.
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