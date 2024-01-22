Лунный календарь благоприятных дней на февраль 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать

Лунный календарь на февраль 2024 года: благоприятные дни для дел

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 1, 2, 7, 8, 10, 15, 26, 29 числа.

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Также удачными можно считать и такие даты в октябре: 19 и 20.

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Лунный календарь на февраль 2024 года: неблагоприятные дни для дел

Не стоит ничего важного планировать на эти дни: 6, 13, 14, 21, 28.

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата – 24 февраля, так что лучше на этот день не планируйте ничего и проведите спокойные дни дома.

Фазы Луны на январь 2024

1-9 февраля – спадающая Луна.

10 февраля – новая Луна.

11-23 февраля – растущая Луна.

24 февраля – полная Луна.

25-29 февраля – спадающая Луна.

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Для поездок и путешествий подходят эти дни: 1, 4, 5, 11, 12, 16, 19, 20.

Для стрижки и окрашивания волос наиболее подходят по лунному календарю эти даты: 4 и 26.

Следуй советам, которые дает лунный календарь на февраль 2024 года, и этот месяц принесет тебе только радость!

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