Магнитные бури в январе 2024: прогноз на месяц

Магнитные бури – это потенциально опасные для здоровья явления, о которых нас заранее предупреждают работники солнечных лабораторий. В дни магнитных бурь метеозависимые, пожилые и хронически больные люди могут испытывать недомогание. Когда следует ожидать магнитных бурей в январе 2024 года, читай в материале Нового канала.

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Что такое магнитная буря?

Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут оказывать негативное влияние на работу систем связи, а также человеческое здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

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Магнитные бури в январе 2024 года

В январе 2024 года ожидаются магнитные бури слабой, средней и сильной мощности. На каждого человека магнитные бури влияют по-разному. У кого-то они вызывают подавленное настроение или мигрень, а у кого-то — обострение хронических заболеваний. Чтобы заранее позаботиться о своем самочувствии, запомните следующие даты:

2 января – может ухудшиться сон, вплоть до бессонницы.

7 января – может повыситься раздражительность и нарушиться эмоциональное равновесие.

9 января может возникнуть апатия и депрессия.

14 января – повысится чувствительность к изменениям погоды.

21 января – есть угроза усиления боли в суставах и мышцах, может появиться нарушение сна.

27 января – должны охранять себя, в частности, сердечники, ведь день угрожает аритмией и повышением кровяного давления.

Магнитные бури оказывают сильное влияние на наше самочувствие, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние. В первую очередь нужно всегда иметь с собой лекарство против головной боли. Следует пить много воды и соблюдать здоровое питание, не употреблять слишком жирную пищу и алкоголь.

Для лучшего самочувствия во время бури соблюдайте следующие правила:

Пейте больше жидкости, а также травяного и зеленого чая.

Откажитесь от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

Ешьте меньше жареной, острой и жирной пищи, но больше сезонных овощей и зелени.

Увеличьте физическую активность и больше ходите пешком.

Регулярно проветривайте комнату и больше на открытом воздухе.

Постарайтесь меньше нервничать.

Перед сном принимайте контрастный душ.

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