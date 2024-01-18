Что нельзя делать на Крещение 2024 года: главные запреты праздника

По новоюлианскому календарю праздник Крещения в 2024 году украинцы празднуют 6 января, в субботу. Но есть люди, которые не поддерживают переход на новый стиль и продолжают праздновать Крещение 19 января. Однако в Украине есть новые, официально признанные даты зимних праздников. По словам священнослужителей ПЦУ, новолианский календарь более приближен к астрономическим событиям, на которые есть ориентирование в Библии. К тому же, продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю – пережиток советщины.
По преданию, именно в этот день, на Крещение, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. По традиции на Крещение погружаются в проруби, освященной водой окропляют дома. Что нельзя делать на Крещение, расскажет Новый канал.
Фото iStock
Когда Крещение 2024: дата по новому кадендарю и традиции праздника