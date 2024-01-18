Что нельзя делать на Крещение 2024 года: главные запреты праздника

По новоюлианскому календарю праздник Крещения в 2024 году украинцы празднуют 6 января, в субботу. Но есть люди, которые не поддерживают переход на новый стиль и продолжают праздновать Крещение 19 января. Однако в Украине есть новые, официально признанные даты зимних праздников. По словам священнослужителей ПЦУ, новолианский календарь более приближен к астрономическим событиям, на которые есть ориентирование в Библии. К тому же, продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю – пережиток советщины.

По преданию, именно в этот день, на Крещение, Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в водах реки Иордан. По традиции на Крещение погружаются в проруби, освященной водой окропляют дома. Что нельзя делать на Крещение, расскажет Новый канал.

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Что нельзя делать на Крещение

На Крещение нельзя ругаться, ссориться, конфликтовать и желать другим зла.

Нельзя также плохословить и сплетничать.

В праздник нельзя также заниматься физическим трудом, убирать, шить, вязать и стирать.

Нельзя до и после крещенского купания пить алкоголь.

Нельзя набирать воду для освящения с плохими мыслями, она может утратить свою силу. Ее тоже не стоит набирать в пластиковые емкости или бутылки из-под алкоголя.

Нельзя погружаться в прорубь, пока священник не освятит воду в ней.

В праздник также не стоит одалживать деньги и одалживать.

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Когда Крещение 2024: дата по новому кадендарю и традиции праздника