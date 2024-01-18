Гадания на Крещение — популярный обычай. Ведь всем нам порой хочется заглянуть в свое будущее. Как же проводить подобные ритуалы, чтобы все сбывалось? Мы знаем, и готовы поделиться этой информацией с тобой. Читай, как гадать на Крещение 2024 на суженого, на замужество и на будущее

В Израиле на Крещение выпускают голубей, как символ Святого Духа. В Италии тысячи людей переодеваются в старух и носят по улицам мешки, набитые тканью и подарками для детей. В Украине все окунаются в ледяную прорубь, а некоторые еще и гадают! Причем способов узнать будущее существует так много, что можно просто растеряться. Мы подготовили для тебя ТОП-5 самых популярных, правдивых и, что самое главное, несложных способов гадания. Выбери для себя идеальный вариант и, возможно, ты наконец получишь ответ на вопрос, который так долго волновал тебя!

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Когда Крещение Господне 2024

Крещение Господне, по современному юлианскому календарю, отмечают 6 января. В 2024 году эта дата выпадает на субботу. По старому календарю отмечали 19 января. Но есть люди, которые не поддерживают переход на новый стиль и продолжают праздновать Крещение 19 января. Однако в Украине есть новые, официально признанные даты зимних праздников. По словам священнослужителей ПЦУ, новолианский календарь более приближен к астрономическим событиям, на которые есть ориентирование в Библии. К тому же, продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю – пережиток СССР.

Гадания на Крещение 2024: На яичном белке

Это гадание не зря пользуется большой популярностью, ведь оно не требует особых затрат, усилий и, уж тем более, сложных обрядов. Просто возьми одно яйцо, набери в чашку воды и вылей туда белок. После спрячь это «снадобье» на три часа в укромное местечко, чтобы потом, когда белок свернется, увидеть по образовавшемуся рисунку свое будущее. А вот как трактовать получившийся узор, зависит только от твоей фантазии. И главное – не подглядывай! 🙂

Гадания на Крещение 2024: На вещий сон

И пока многие вешают в спальне ловушки для снов, мы будем сны призывать, причем не обычные, а вещие! Для этого перед тем, как заснуть, произнеси вслух магическую фразу «Святой Самсон, покажи праздничный сон!» и подумай о том, что именно хочешь узнать. Есть много вариантов: как выглядит твой суженый, сколько у тебя будет детей или когда ты выйдешь замуж. Самое главное – после этих слов ни с кем не разговаривать и постараться уснуть как можно скорее.

Гадания на Крещение 2024: На будущее по трем вещам

Чтобы узнать, что именно ожидает тебя в следующем году, в особенности на любовном фронте, возьми всего три вещи: шапку, кусочек хлеба и любой деревянный предмет. Их сложи в общую емкость и хорошенько перемешай. Затем закрой глаза, сделай рукой ровно три оборота вокруг емкости и достань первый попавшийся предмет:

— шапка сулит скорое замужество

— хлеб – ходить тебе «в девках» этот год

— дерево – к неприятностям

Гадания на Крещение 2024: На будущее по тени от сожженной бумаги

В Крещенскую ночь в абсолютной темноте положи на блюдце лист бумаги и подожги его. Дальше внимательно смотри на тень, которую будет образовывать огонь. Постарайся «прочитать» его послание, ведь по поверьям то, что он покажет – ожидает тебя уже совсем скоро. Трактовать теневые узоры тебе поможет твоя фантазия!

Гадания на Крещение 2024: Гадание на год по рюмкам

И наш топ закрывает гадание, которое поможет тебе узнать о предстоящих событиях на весь год вперед! Возьми шесть рюмок и в каждую из них налей немного воды, а после положи по одному предмету: монетку, соль, сахар, кусочек хлеба, колечко и спичку. Во время обряда приговаривай: «Соль – к слезам, сахар – к жизни сладкой, хлеб – к сытости, монета – к богатству, колечко – к свадьбе, а спичка – к ребенку». После этого перемешай рюмки и с закрытыми глазами дотронься до одной из них. Что окажется внутри этой рюмки, того и жди в следующем году!

Фото: IStock