Когда Крещение 2024: дата по новому и старому кадендарю и традиции праздника

Крещение — один из важнейших христианских праздников в году, посвященный важному событию из жизни Христа. В эту дату верующие отмечают проведение обряда крещения Иисуса в реке Иордан. В 2024 году в Украине из-за перехода церкви на новоюлианский календарь перенеслась дата праздника. Теперь Крещение будет не 19 января, как было по-старому стилю.

Когда Крещение 2024

По новому новоюлианскому календарю праздник наступает на 13 дней раньше, то есть 6 января, в субботу. А 5 января украинцы отмечают крещенский сочельник. Но есть люди, которые не поддерживают переход на новый стиль и продолжают праздновать Крещение 19 января. Однако в Украине есть новые, официально признанные даты зимних праздников. По словам священнослужителей ПЦУ, новолианский календарь более приближен к астрономическим событиям, на которые есть ориентирование в Библии. К тому же, продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю – пережиток советщины.

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Традиции Крещения

Главным обрядом этого праздника являются крещенские купания. На реках и озерах во льду вырезают прорубь в форме креста, после чего священники освящают воду. В эти проруби погружаются самые смелые люди, подражая Христу. Также из освященных прорубей набирают воду. После того, как священник освятит воду на Иордана, ее несут домой, дают напиться родным и обрызгивают дом. Эту воду христиане хранят круглый год.

Крещение 2024: места для купания в проруби в Киеве

Что нельзя делать на Крещение 2024

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