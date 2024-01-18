Новый каналG.spaceНовости

Когда Крещение 2024: дата по новому и старому календарю и традиции праздника

Когда Крещение 2024: дата по новому и старому кадендарю и традиции праздника

Крещение — один из важнейших христианских праздников в году, посвященный важному событию из жизни Христа. В эту дату верующие отмечают проведение обряда крещения Иисуса в реке Иордан. В 2024 году в Украине из-за перехода церкви на новоюлианский календарь перенеслась дата праздника. Теперь Крещение будет не 19 января, как было по-старому стилю.

Когда Крещение 2024

По новому новоюлианскому календарю праздник наступает на 13 дней раньше, то есть 6 января, в субботу. А 5 января украинцы отмечают крещенский сочельник. Но есть люди, которые не поддерживают переход на новый стиль и продолжают праздновать Крещение 19 января. Однако в Украине есть новые, официально признанные даты зимних праздников. По словам священнослужителей ПЦУ, новолианский календарь более приближен к астрономическим событиям, на которые есть ориентирование в Библии. К тому же, продолжать отмечать церковные праздники по старому календарю – пережиток советщины.

Cейчас смотрят

Традиции Крещения

Главным обрядом этого праздника являются крещенские купания. На реках и озерах во льду вырезают прорубь в форме креста, после чего священники освящают воду. В эти проруби погружаются самые смелые люди, подражая Христу. Также из освященных прорубей набирают воду. После того, как священник освятит воду на Иордана, ее несут домой, дают напиться родным и обрызгивают дом. Эту воду христиане хранят круглый год.

Крещение 2024: места для купания в проруби в Киеве

Что нельзя делать на Крещение 2024

Фото Facebook

gspace Водохреща Крещение лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь