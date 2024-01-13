Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 8 по 14 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

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Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Принимая себя таким, какой есть, ты теряешь надежду стать тем, кем должен быть. Гороскоп на неделю с 8 по 14 января для Овнов предупреждает о муках совести, которые могут серьезно подпортить жизнь, если не найдешь способ принять себя и поверить в свои силы.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Для знака Телец гороскоп на неделю обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января есть предупреждение: если не займешься саморазвитием и не начнешь проявлять инициативу на работе, потеряешь крутые возможности!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Гороскоп на неделю для Раков подчеркивает, что терпение – это ключ к успеху! Не торопись, принимай решения обдуманно, не предавай свои принципы ради легкой наживы. Иначе, попадешь впросак!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Лев (23 июля — 22 августа)

Нельзя вечно ждать подходящего момента, нужно просто создать его. Для знака Лев гороскоп на неделю прогнозирует стремительный карьерный рост. Главное – не стесняться проявлять свои лидерские качества и инициативность. Начальство оценит!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Дева (23 августа — 23 сентября)

Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Дев говорится, что в ближайшее время твое упорство и терпение будет вознаграждено. Причем очень солидное!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на неделю для Весов обещает легкость, полное взаимопонимание и гармонию в отношениях. Проявляй больше внимания. Не давай любимой женщине скучать в твое отсутствие. Сделай ей приятный сюрприз, если нужно отлучиться. Например, отправь в спа!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Бороться, мечтать, ходить по земле, встречаться с реальностью – это смысл существования. Для знака Скорпион гороскоп на неделю прогнозирует финансовый взлет для тех, кто не опускает руки и продолжает бороться за свои мечты.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Стрельцов говорится, что тебе придется сделать нелегкий выбор. Подойти к этому со всей ответственностью!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Козерог (22 декабря — 20 января)

Ты много работал последнее время, отдавал много сил и энергии. Пора немного сбавить обороты. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает, что ты хорошенько отдохнешь, наконец-то сможешь выспаться и получишь солидную премию за предыдущую сверхурочную работу!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Водолей (21 января — 18 февраля)

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому для знака Водолей гороскоп на неделю прогнозирует невероятные успехи во всех сферах! Ведь рядом с тобой есть люди, которые всегда поддерживают тебя и готовы прийти на помощь в любой момент!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

У каждого человека есть руки, ноги, голова и 168 часов в неделю, чтобы сделать все то, что он по-настоящему желает. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Рыб есть важный прогноз: успех рядом, еще пару шагов – и ты у цели. Дерзай!

Фото: IStock