Новый каналG.spaceНовости

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Овнам – принятие себя, Ракам – терпение ради успеха

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Предупрежден – значит, вооружен! На страницах Нового канала ты также можешь найти финансовый гороскоп на 2024 и любовный гороскоп на 2024. А сейчас читай наш гороскоп на неделю с 8 по 14 января для всех знаков зодиака и узнай, какие сюрпризы звезды подготовили для тебя на ближайшие семь дней

Гороскоп на 2024 год: прогноз для всех знаков зодиака

Cейчас смотрят

NASA добавило 13 знак зодиака: правда или нет

Карта боевых действий в Украине: где идут бои

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Принимая себя таким, какой есть, ты теряешь надежду стать тем, кем должен быть. Гороскоп на неделю с 8 по 14 января для Овнов предупреждает о муках совести, которые могут серьезно подпортить жизнь, если не найдешь способ принять себя и поверить в свои силы.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Для знака Телец гороскоп на неделю обещает приятные сюрпризы в личной жизни! Быть может, твой любимый человек приберется в квартире, приготовить твои самые любимые блюда и устроит романтический ужин при свечах. Все для тебя!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например, не читать их. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января есть предупреждение: если не займешься саморазвитием и не начнешь проявлять инициативу на работе, потеряешь крутые возможности!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Рак (22 июня – 22 июля)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать. Гороскоп на неделю для Раков подчеркивает, что терпение – это ключ к успеху! Не торопись, принимай решения обдуманно, не предавай свои принципы ради легкой наживы. Иначе, попадешь впросак!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Лев (23 июля — 22 августа)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Нельзя вечно ждать подходящего момента, нужно просто создать его. Для знака Лев гороскоп на неделю прогнозирует стремительный карьерный рост. Главное – не стесняться проявлять свои лидерские качества и инициативность. Начальство оценит!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Дева (23 августа — 23 сентября)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Дев говорится, что в ближайшее время твое упорство и терпение будет вознаграждено. Причем очень солидное!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Гороскоп на неделю для Весов обещает легкость, полное взаимопонимание и гармонию в отношениях. Проявляй больше внимания. Не давай любимой женщине скучать в твое отсутствие. Сделай ей приятный сюрприз, если нужно отлучиться. Например, отправь в спа!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Скорпион (24 октября — 21 ноября)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Бороться, мечтать, ходить по земле, встречаться с реальностью – это смысл существования. Для знака Скорпион гороскоп на неделю прогнозирует финансовый взлет для тех, кто не опускает руки и продолжает бороться за свои мечты.

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Не бывает безвыходных ситуации. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Стрельцов говорится, что тебе придется сделать нелегкий выбор. Подойти к этому со всей ответственностью!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Ты много работал последнее время, отдавал много сил и энергии. Пора немного сбавить обороты. Гороскоп на неделю для Козерогов обещает, что ты хорошенько отдохнешь, наконец-то сможешь выспаться и получишь солидную премию за предыдущую сверхурочную работу!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Водолей (21 января — 18 февраля)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

Без дружбы никакое общение между людьми не имеет ценности. Поэтому для знака Водолей гороскоп на неделю прогнозирует невероятные успехи во всех сферах! Ведь рядом с тобой есть люди, которые всегда поддерживают тебя и готовы прийти на помощь в любой момент!

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января: Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2024: что ждет каждого из знаков зодиака

У каждого человека есть руки, ноги, голова и 168 часов в неделю, чтобы сделать все то, что он по-настоящему желает. В гороскопе на неделю с 8 по 14 января для Рыб есть важный прогноз: успех рядом, еще пару шагов – и ты у цели. Дерзай!

Фото: IStock

gspace выбор редакции гороскоп лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь