Лунный календарь благоприятных дней на январь 2024 года уже на сайте Нового канала! Читай, когда запланировать важные дела и принимать судьбоносные решения, а когда лучше ничего не делать

Лунный календарь на январь 2024 года: благоприятные дни для дел

Лучше всего важные дела в этом месяце планировать на следующие даты: 2, 3, 8, 9, 12, 18, 28 числа.

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Также удачными можно считать и такие даты в октябре: 18, 24 числа.

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Лунный календарь на январь 2024 года: неблагоприятные дни для дел

Не стоит ничего важного планировать на эти дни: 4, 15, 23.

Энергетически неблагоприятная ни для каких дел дата – 10 января, так что лучше на этот день не планируйте ничего и проведите спокойные дни дома.

Фазы Луны на январь 2024

1-10 января – спадающая Луна.

1 января – новая Луна.

12-24 января – растущая Луна.

25 января – полная Луна.

26-31 января – спадающая Луна.

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Для поездок и путешествий подходят эти дни: 18 та 24.

Для стрижки и окрашивания волос наиболее подходят по лунному календарю эти даты: 17, 29, 30.

Следуй советам, которые дает лунный календарь на январь 2024 года, и этот месяц принесет тебе только радость!

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