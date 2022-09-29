Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 29 сентября

Сегодня, 29 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 29 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 29 сентября

29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра, а также Всемирный день здоровья сетчатки глаза.

События 29 сентября в мире

1922 — в Звенигородке Черкасской области во время инспирированного большевистскими агентами «съезде» атаманов Холодного оврага, было арестовано большинство этих атаманов. Предчувствуя беду, на этот «съезд» не прибыли атаманы Черный Ворон, Гонта и некоторые другие.

1926 – закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская лавра.

1938 — приговорен к смертной казни украинского писателя, бандуриста Гната Хоткевича.

1941 — начало массовых убийств в Бабьем Яру.

1954 — основана Европейская организация по ядерным исследованиям.

2003 — россияне начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова до украинского острова Тузла, дальнейший Конфликт относительно острова Тузла.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

29 сентября — чтят память мученицы Людмилы.

День ангела сегодня – 29 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Виктор, Дорофей, Иосиф, Куприян (Киприан), Людмила, Михаил, Гавриил, Рафаил.

Приметы на 29 сентября:

Галки собираются стаями и кричат – будет ясная погода.

Если до утра ярко мерцают звезды – погода ухудшится.

Письмо хоть и пожелтело, но отпадает слабо – морозы наступят не скоро.

Гром в этот день – до злой бесснежной зимы.

Если много паутины, а скворцы еще не улетели – осень будет длинная и сухая.

Что нельзя делать 29 сентября

Нельзя примерять чужую обувь.

Запрещено ловить рыбу и гулять у реки.

В этот день лучше не устраивать продолжительные поездки.

Фото: IStock