Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 28 сентября

28 сентября – Международный день общего доступа к информации, Всемирный день борьбы с бешенством, День свободы от голода, Международный день правовых знаний, Международный день безопасного аборта; в Швейцарии – Национальный день кофе; на Филиппинах – Национальный день осведомленности и единства в борьбе против детской порнографии.

События 28 сентября в мире

1066 – норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия.

– норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия. 1618 — В Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

— В Брюсселе открыт первый в мире ломбард. 1651 — между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключен Белоцерковский мирный договор.

— между Богданом Хмельницким и Речью Посполитой заключен Белоцерковский мирный договор. 1968 – песня группы «Битлз» Hey Jude на девять недель возглавила американский хит-парад.

– песня группы «Битлз» Hey Jude на девять недель возглавила американский хит-парад. 1994 – Во Франции состоялась премьера фильма «Леон-киллер».

– Во Франции состоялась премьера фильма «Леон-киллер». 1999 — Бразильский футболист Рональдо назначен послом мира в Косово. Он возглавит кампанию по борьбе с нищетой в крае. Эта акция – часть программы развития ООН по борьбе с нищетой во всем мире.

— Бразильский футболист Рональдо назначен послом мира в Косово. Он возглавит кампанию по борьбе с нищетой в крае. Эта акция – часть программы развития ООН по борьбе с нищетой во всем мире. 2001 — Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом.

— Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом. 2002 — Мать известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне приехала в Одессу.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

28 сентября — День памяти святого Никиты Готфского.

День ангела сегодня – 28 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Семен, Степан, Федот, Яков.

Приметы на 28 сентября:

Дождь идет — к поздней и сырой весне.

Многие муравейников в лесу — к холодной зиме.

Если на Никиту гусь пропал, то его водяной забрал.

Дикие гуси на земле сидят — к теплой осени.

Что нельзя делать 28 сентября

Дома лучше ничего ценного не давайте никому, домовой может рассердиться, не нашел пропажу и начнет мстить в доме.

Запрещено ссориться с близкими людьми.

Не стоит кичиться своими достижениями.

Нельзя держать зло на своих врагов.

Фото: IStock