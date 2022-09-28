Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 28 сентября

Сегодня, 28 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 28 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
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Какой сегодня день – 28 сентября
28 сентября – Международный день общего доступа к информации, Всемирный день борьбы с бешенством, День свободы от голода, Международный день правовых знаний, Международный день безопасного аборта; в Швейцарии – Национальный день кофе; на Филиппинах – Национальный день осведомленности и единства в борьбе против детской порнографии.
События 28 сентября в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
28 сентября — День памяти святого Никиты Готфского.
День ангела сегодня – 28 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Семен, Степан, Федот, Яков.
Приметы на 28 сентября:
Что нельзя делать 28 сентября
Фото: IStock