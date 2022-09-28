Гороскоп на неделю с 25 сентября по 2 октября 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 25 сентября по 2 октября 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Что ж, первый месяц осени пролетел незаметно, мы плавно переходим к сверхважным событиям, которые откроет для нас Новолуние 26 сентября. Успех будет на стороне тех, кто захочет доработать давно спланированное, но с новым подходом. Ретроградный Меркурий побуждает нас немного менять тактику для того, чтобы наши события реализовывались. Будьте гибкими, но не забывайте – еще не время для начала новых, важных дел, несмотря на то, что неделя начинается с Новолуния.

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Гороскоп на неделю с 25 сентября по 2 октября 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник – 26 сентября

Луна находится в знаке красоты и эстетики – Весы. Вместе с тем, тенденции Новолуния немного усложняет аспект Солнца и Юпитера в оппозиции, это говорит о том, что нам необходимо доказывать свою экспертность, отстаивать позицию, возможно даже повышать знания в выбранной отрасли, словом, бороться за свое место под Солнцем. Но не забывайте, что процесс пройдет даже для вас в удовольствие, если вы занимаетесь любимым делом, кроме того, обратите внимание на поддерживающих вас коллег и друзей, вооружитесь их поддержкой.

Вторник – 27 сентября

День для работы над ошибками в прошлом. Первое – соблюдайте правила по совершенствованию старика. Второе – не ожидайте быстрых результатов. Тригон Марса и Сатурна говорит о том, что планы реализуются в нашу пользу, однако не торопитесь, займите позицию наблюдателя.

Среда – 28 сентября

Если у вас есть дела, которые давно не решались решить, самое время. Не сторонитесь помощи, Солнце находится в знаке Весы, а это о партнерстве и умении идти на компромиссы.

Четверг – 29 сентября

Венера переходит в знак Весы. Большинство пар в отношениях ощутят облегчение, ведь Венера перед этим находилась в знаке Девы и побуждала нас искать недостатки, критиковать, ссориться с партнером. Сейчас большинство вопросов будут решаться в разговоре, рекомендация – уважайте мнение и позицию своего партнера. Весы чувствуют себя максимально комфортно на равных и без конфликтов.

Пятница – 30 сентября

Пятница – день Венеры, а значит – день благоприятный для покупок, наслаждения. Однако не забывайте, что во время Ретроградного Меркурия не следует покупать технику. День подойдет для шопинга с подругой. Рекомендация дня – проверяйте информацию, получаемую извне, доверяйте собственным ощущениям и интуиции.

Суббота/воскресенье – 1/2 октября

Начало второго месяца осени пройдет в энергиях осмотрительности. Венера в аспекте с Юпитером может доставлять не удовлетворение партнером, статусом собственных финансов, возможно проснутся амбициозные желания относительно своей жизни. Не забывайте, что сейчас все вопросы необходимо решать мирно, задайте себе откровенный вопрос, что я могу сделать для улучшения своей жизни? Это позволит вам искать причины в себе, а не в других людях, а значит поможет избежать нежелательных конфликтов.

Юлия Мартыненко, тета-практик, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)