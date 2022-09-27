Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 от астролога для всех знаков зодиака
Сегодня, 27 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 от астролога для всех знаков зодиака
Какой сегодня день – 27 сентября
27 сентября – Всемирный день туризма; в Украине – День туризма, День машиностроителя и День воспитателя и дошкольных работников; в Бельгии – День единства франкоязычного сообщества; в Польша – День Польского подпольного государства.
События 27 сентября в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
27 сентября — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.
День ангела сегодня – 27 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван и Ян.
Приметы на 27 сентября:
Что нельзя делать 27 сентября
Фото: IStock