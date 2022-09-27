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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

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Какой сегодня день – 27 сентября

27 сентября – Всемирный день туризма; в Украине – День туризма, День машиностроителя и День воспитателя и дошкольных работников; в Бельгии – День единства франкоязычного сообщества; в Польша – День Польского подпольного государства.

События 27 сентября в мире

  • 1825 — в Великобритании началось движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.
  • 1920 — Симон Петлюра подписал приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине.
  • 1977 – пущена в действие первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.
  • 1998 – основана компания Google.
  • 2001 — правительство Норвегии учредило международную премию за математические исследования — Абелевскую премию.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 сентября — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

День ангела сегодня – 27 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван и Ян.

Приметы на 27 сентября:

  • Птицы дружно улетели в теплые края — ждать суровой зимы.
  • Паутина стелется повсеместно — к теплу; мало паутины — на сухую осень.
  • Хорошо уродился щавель — на теплую зиму.
  • Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.
  • Бабье лето ненастное — осень сухая.

Что нельзя делать 27 сентября

  • Нельзя начинать важные дела.
  • Нельзя ходить в лес.
  • Запрещено ругаться и ссориться.
  • Не стоит заключать брак.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Фото: IStock

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