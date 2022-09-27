Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 27 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Cейчас смотрят

Какой сегодня день – 27 сентября

27 сентября – Всемирный день туризма; в Украине – День туризма, День машиностроителя и День воспитателя и дошкольных работников; в Бельгии – День единства франкоязычного сообщества; в Польша – День Польского подпольного государства.

События 27 сентября в мире

1825 — в Великобритании началось движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час.

— в Великобритании началось движение по первой железной дороге — поезд провез 450 пассажиров со скоростью 24 км/час. 1920 — Симон Петлюра подписал приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине.

— Симон Петлюра подписал приказ Главной команды войск УНР об организации восстания на Правобережной Украине. 1977 – пущена в действие первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС.

– пущена в действие первая атомная электростанция Украинской ССР – Чернобыльская АЭС. 1998 – основана компания Google.

– основана компания Google. 2001 — правительство Норвегии учредило международную премию за математические исследования — Абелевскую премию.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой православный (церковный) праздник сегодня

27 сентября — Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

День ангела сегодня – 27 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван и Ян.

Приметы на 27 сентября:

Птицы дружно улетели в теплые края — ждать суровой зимы.

Паутина стелется повсеместно — к теплу; мало паутины — на сухую осень.

Хорошо уродился щавель — на теплую зиму.

Гуси летят высоко — осень будет продолжительной.

Бабье лето ненастное — осень сухая.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя начинать важные дела.

Нельзя ходить в лес.

Запрещено ругаться и ссориться.

Не стоит заключать брак.

Фото: IStock