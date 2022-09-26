Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 26 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 26 сентября

25 сентября – Всемирный день здоровья окружающей среды, День рождения граммофона, Международный день борьбы за полную ликвидацию ядерного оружия, Европейский день языков и Всемирный день контрацепции.

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События 26 сентября в мире

71 год — в битве в долине реки Марица объединенные сербско-болгарско-валасько-венгерско-хорватские войска терпят поражение от османов;

1580 год — английский пират Фрэнсис Дрейк завершает второе в мире кругосветное плавание;

1687 год — в результате обстрела Афин венецианской армией частично разрушается Парфенон;

1815 год – герцог Ришелье становится премьер-министром и министром иностранных дел Королевства Франция;

1913 год — в Киеве начинается суд по делу Бейлиса;

1919 год — войска Нестора Махно прорывают фронт Добровольческой армии и совершают дерзкий рейд в направлении Бердянска и Таганрога;

1930 год — польские власти запрещают деятельность Пласта;

1951 год – Бундестаг провозглашает за выплату послевоенных репараций евреям;

1960 год – Кеннеди и Никсон проводят между собой первые в истории выборов президентов США телевизионные дебаты;

1961 год — на три недели американский хит-парад возглавляет Рой Орбисон с песней «Oh, Pretty Woman»;

1962 год – провозглашают Йеменскую Арабскую Республику;

1969 год — выходит последний студийный альбом группы «Битлз» — «Abbey Road»;

1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Австрией;

1995 год — Украину принимают в Совет Европы;

2001 год – день рождения польской Википедии;

2012 год — убийство в ТРЦ «Караван». Подозреваемый Ярослав Мазурок убивает трех охранников и ранит одного сотрудника торгового центра;

2021 год – в боксерском противостоянии между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа побеждает Усик и становится чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO и возвращает все чемпионские пояса в Украину.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

26 сентября — в церковном календаре – день памяти священномученика Корнилия.

День ангела сегодня – 26 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Лукьян, Валериан, Корнелий, Илья, Петр, Леонтий, Юлиан.

Приметы на 26 сентября:

смотрели, какой сегодня день: если идет дождь, значит урожай будет хорошим;

все грачи уже полетели на зимовку, ждите снег;

куры начинают линять – будет теплая зима.

Что нельзя делать 26 сентября

Нельзя гадать перед зеркалом, потому что случится что-то плохое.

Не стоит в этот день свататься и жениться, потому что брак будет несчастлив.

Лучше не убирать дома.

Фото: IStock