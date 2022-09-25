Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 25 сентября

Сегодня, 25 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 25 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 25 сентября
25 сентября – Всемирный день мечты и Всемирный день фармацевта и День комиксов.
События 25 сентября в мире
- 1493 — Христофор Колумб во второй раз отплыл в Америку.
- 1555 — протестантство получило официальный статус религии по условиям Аугсбургского мира.
- 1789 — генерал Хосе де Рибас завоевал османскую крепость Хаджи-Бэй (будущую Одессу).
- 1789 — Конгресс Соединенных Штатов поддержал 10 поправок к Конституции, вошедших в историю как Билль о правах.
- 1914 – боевое крещение отряда Украинских Сечевых Стрельцов Семенюка возле Сяника.
- 1932 — испанской Каталонии была предоставлена автономия с правом иметь собственный флаг, государственный язык и парламент.
- 1943 – началась Днепровская воздушно-десантная операция, которая закончилась разгромом.
- 1960 — США спустили на воду первый атомный авианосец Энтерпрайз (USS Enterprise (CVN-65)).
- 1989 — Верховный Совет Литвы объявил присоединение республики к СССР в 1940 году незаконным.
- 1992 — открыт канал Рейн-Майн-Дунай, соединивший Черное и Северное моря.
- 2020 — авиакатастрофа самолета АН-26Ш под Чугуевым, в результате которой погибли 26 человек.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
25 сентября — православная церковь чтит память святого мученика Артемона.
День ангела сегодня – 25 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Семен, Федор, Юлиан, Аврелия, Франциск, Гаспар, Клеофас, Святополк, Лаврентий, Винсент, Владислав.
Приметы на 25 сентября:
- Многие желуди на дубе – до холодной зимы.
- Дождливый день сулит затяжную зиму.
- Если на деревьях уже желтые листья, то осень будет ранней.
- Гром гремит – до теплой осени.
- Сорняки растут высоко – снега много выпадет.
Что нельзя делать 25 сентября
- Сегодня нельзя ходить в лес.
- Запрещено рубить рябину и ломать ее ветки.
- В этот день лучше не злоупотреблять алкоголем.
Фото: IStock