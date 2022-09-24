Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 24 сентября

Сегодня, 24 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 24 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 24 сентября

24 сентября – Международный день караванщика, Международный день глухих, Всемирный день моря.

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События 24 сентября в мире

1852 — первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар.

— первый полет на дирижабле с паровым двигателем совершил француз Анри Жиффар. 1869 — на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами («черная пятница»).

— на американском рынке произошла паника из-за массовой скупки золотых слитков двумя бизнесменами («черная пятница»). 1989 — Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему право быть законным сыном церкви.

— Папа Иоанн Павел II публично принес извинения Галилею и вернул ему право быть законным сыном церкви. 1993 — Минюст Украины зарегистрировал Организацию Украинских Националистов (ОУН), председатель — последний Президент Украины в экзили М. Плавьюк.

— Минюст Украины зарегистрировал Организацию Украинских Националистов (ОУН), председатель — последний Президент Украины в экзили М. Плавьюк. 1995 — Украина отклонила предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и россией.

— Украина отклонила предложение президента Беларуси Александра Лукашенко о создании таможенного союза с Беларусью и россией. 1998 — в Лионе (Франция) впервые проведена операция по трансплантации руки человеку.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

24 сентября — День памяти преподобной Феодоры Александрийской.

День ангела сегодня – 24 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Виктор, Герман, Дмитрий, Евдокия, Лев, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Приметы на 24 сентября:

Не всякое лето до Федоры дотянет.

Если видны сильные и густые всходы озимых — к хорошему урожаю на следующий год.

Пчелы летают — к поздней зиме.

Что нельзя делать 24 сентября

Нельзя начинать никаких дел на Федору — плохая примета.

В этот день запрещено болтать попусту, мыть голову, врать и поднимать что-то на дороге.

Строго запрещалось красить губы и наносить макияж, иначе угрожали длинные тяжелые болезни.

Фото: IStock