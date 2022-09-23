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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 сентября

Сегодня, 23 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 23 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 23 сентября

23 сентября – отмечают День осеннего равноденствия. Также в мире отмечается Международный день жестовых языков.

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События 23 сентября в мире

  • 1122 – император Священной Римской империи Генрих V восстановил право Папы Римского назначать епископов и гарантировал церкви возвращение ранее захваченных церковных земель
  • 1595 – испанское правительство приняло решение не истреблять индейское население Вест-Индии, а крестить его, разделив колонии на территории миссий
  • 1846 – Иоганн Готфрид Галле и Генрих Луи д’Аррест открыли Нептун, восьмую планету Солнечной системы
  • 1848 – американец Джон Куртис сделал первую жевательную резинку
  • 1913 – француз Ролан Гаррос первым перелетел через Средиземное море
  • 1918 – Совет Министров Украинского Государства принял выделение морского министерства в отдельное ведомство (сочетание обязанностей военного и морского министров в одном лице было временным мероприятием)
  • 1919 – на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР было принято решение немедленно начать военные действия против армии Деникина
  • 1919 – начался еврейский погром в Фастове, устроенный белогвардейцами
  • 1920 – открыт Винницкий филиал Всенародной библиотеки Украины ВУАН (в 1930 г. объединен с округовой библиотекой им. К. А. Тимирязева)
  • 1921 – в Праге вышел первый номер газеты «Общественный вестник» – орган Украинского общественного комитета
  • 1932 – Султанат Неджд и Королевство Хиджаз объединены в одно государство – Королевство Неджда и Хиджаза.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 сентября

  • 1938 – во время Всемирной ярмарки в Нью-Йорке заложена капсула времени, которую должны раскрыть в 6939 году
  • 1939 – Дрогобыч передан немецкой армией красноармейским войскам
  • 1944 – согласно Люблинскому соглашению началось переселение этнических украинцев из Польской республики в РСФСР, а поляков – в обратном направлении
  • 1945 – британо-французские войска заняли Сайгон — самый большой город Южного Вьетнама.
  • 1991 – Армения провозгласила независимость
  • 1992 – на американском ядерном полигоне в штате Невада совершен последний ядерный взрыв
  • 1993 – Кабинет Министров Украины одобрил постановление «Об образовании Национального совета по географическим названиям»
  • 1998 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1199 – обязавший правительство Союзной Республики Югославия прекратить боевые операции в Косово
  • 2002 – в Бельгии вступил в силу закон об эвтаназии
  • 2008 – презентация первой версии операционной системы Android

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

23 сентября — в этот день отмечают память святителей Петра и Павла, епископов Никейских.

День ангела сегодня – 23 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Андрей, Евгений, Климент, Павел, Петр, Пульхерия, Адамнан, Антоний, Бернардин, Богуслав, Константин, Лин, Петр, Пий, Поликсен, Фекла, а также Вертислав.

Приметы на 23 сентября:

  • Многие рябины в лесу – до пасмурной осени и суровой зимы. Мало рябины означало, что осень будет сухой, а зима – поздней.
  • Рябина, которую собрали в этот день, защищает от простуды и нечистой силы. Кроме того, она лечит головную боль.
  • Веточка рябины на столе приносит в дом счастье.
  • Ягоды клали под крышу домов для того, чтобы черт не вселился, а еще, чтобы в доме было счастье.
  • Те, кто 23 сентября отправляется в путь, могут быть спокойны: с ними ничего не произойдет.
  • Люди, родившиеся 23 сентября, будут жить долго. Они будут трудолюбивы и терпеливы. Как талисман на удачу им нужно носить с собой сапфир.

Что нельзя делать 23 сентября

  • Не стоит в этот день ссориться с родными и близкими
  • Не годится сейчас злоупотреблять алкоголем, а также переедать
  • Нельзя выходить из дома после полуночи в этот день.
  • Нельзя давать деньги взаймы, а также их желать.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 23 сентября

Фото: IStock

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