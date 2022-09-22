Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 22 сентября

22 сентября – в Украине – День партизанской славы; Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз), День без автомобилей.

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События 22 сентября в мире

1002 – основание города Хотин (Черновицкая область, Украина).

– основание города Хотин (Черновицкая область, Украина). 1307 — Королевский совет Франции принял решение об аресте всех находящихся на территории государства тамплиеров.

— Королевский совет Франции принял решение об аресте всех находящихся на территории государства тамплиеров. 1499 — Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи.

— Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи. 1792 – этот день был объявлен первым днем ​​французского революционного календаря.

– этот день был объявлен первым днем ​​французского революционного календаря. 1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об увольнении негров-рабов.

— президент США Авраам Линкольн объявил об увольнении негров-рабов. 1917 — Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве.

— Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве. 1955 — в Аргентине совершен военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона.

— в Аргентине совершен военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона. 1980 – началась ирано-иракская война.

– началась ирано-иракская война. 1993 — премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку.

— премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку. 2019 — завершение украинского фестиваля Comic Con Ukraine 2019 в Киеве.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

22 сентября — День памяти святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы.

День ангела сегодня – 22 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Приметы на 22 сентября:

Много паутины — к ранней осени и морозной зиме.

Снег, выпавший в этот день обещает плохой урожай следующего года.

Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.

Много шелухи на луке — зима будет холодной.

Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

Что нельзя делать 22 сентября

Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.

В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

Фото: IStock