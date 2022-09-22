Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 сентября

Сегодня, 22 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 22 сентября
22 сентября – в Украине – День партизанской славы; Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз), День без автомобилей.
События 22 сентября в мире
- 1002 – основание города Хотин (Черновицкая область, Украина).
- 1307 — Королевский совет Франции принял решение об аресте всех находящихся на территории государства тамплиеров.
- 1499 — Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи.
- 1792 – этот день был объявлен первым днем французского революционного календаря.
- 1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об увольнении негров-рабов.
- 1917 — Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве.
- 1955 — в Аргентине совершен военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона.
- 1980 – началась ирано-иракская война.
- 1993 — премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку.
- 2019 — завершение украинского фестиваля Comic Con Ukraine 2019 в Киеве.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
22 сентября — День памяти святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы.
День ангела сегодня – 22 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.
Приметы на 22 сентября:
- Много паутины — к ранней осени и морозной зиме.
- Снег, выпавший в этот день обещает плохой урожай следующего года.
- Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
- Много шелухи на луке — зима будет холодной.
- Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.
Что нельзя делать 22 сентября
- Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
- В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.
Фото: IStock