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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 сентября

Какой сегодня праздник

Сегодня, 22 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 22 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 22 сентября

22 сентября – в Украине – День партизанской славы; Всемирный день защиты слонов, Всемирный день носорога, Всемирный день пациентов, страдающих ХМЛ (хронический миелоидный лейкоз), День без автомобилей.

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События 22 сентября в мире

  • 1002 – основание города Хотин (Черновицкая область, Украина).
  • 1307 — Королевский совет Франции принял решение об аресте всех находящихся на территории государства тамплиеров.
  • 1499 — Швейцария обрела независимость от Священной Римской империи.
  • 1792 – этот день был объявлен первым днем ​​французского революционного календаря.
  • 1862 — президент США Авраам Линкольн объявил об увольнении негров-рабов.
  • 1917 — Симон Петлюра выступил на заседании Генерального секретариата УНР с законопроектом о Свободном казачестве.
  • 1955 — в Аргентине совершен военный переворот, свергнутый правительством диктатора Хуана Перона.
  • 1980 – началась ирано-иракская война.
  • 1993 — премьер-министр Украины Леонид Кучма отправлен в отставку.
  • 2019 — завершение украинского фестиваля Comic Con Ukraine 2019 в Киеве.

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Какой сегодня праздник

Какой православный (церковный) праздник сегодня

22 сентября — День памяти святых Иоакима и Анны — родителей Богородицы.

День ангела сегодня – 22 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Афанасий, Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей.

Приметы на 22 сентября:

  • Много паутины — к ранней осени и морозной зиме.
  • Снег, выпавший в этот день обещает плохой урожай следующего года.
  • Если из лиственницы не все иглы осыпались, то зимой будет много снега, но он будет быстро таять.
  • Много шелухи на луке — зима будет холодной.
  • Листья из вишни еще не опали — к теплой погоде.

Что нельзя делать 22 сентября

  • Нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
  • В этот день нельзя занимать деньги, иначе они перестанут водиться.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 22 сентября

Фото: IStock

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