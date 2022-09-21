Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 21 сентября
21 сентября – в Украине – День города Чернигов. В мире – Международный день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.
События 21 сентября в мире
- 1922 – американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.
- 1933 — в Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.
- 1940 — в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.
- 1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.
- 1962 – после 48 лет отсутствия в РСФСР с двумя концертами прибыл И. Стравинский.
- 1991 — на референдуме 99% избирателей проголосовали за независимость Армении.
- 1998 — по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.
- 2000 – американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену.
- 2019 — старт украинского фестиваля «Comic Con Ukraine 2019» в Киеве.
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
21 сентября — великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете.
День ангела сегодня – 21 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Георгий, Иван.
Приметы на 21 сентября:
- Если ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.
- Если с утра иней на траве — к ненастью.
- Если на деревьях паутины много – к теплу.
- Перелетные птицы низко летят – к похолоданию.
Что нельзя делать 21 сентября
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола и нельзя есть мясо и пить алкоголь.
- Нельзя ссориться и оскорблять других людей.
Фото: IStock