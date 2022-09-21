Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 21 сентября

21 сентября – в Украине – День города Чернигов. В мире – Международный день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

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События 21 сентября в мире

1922 – американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.

1933 — в Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.

1940 — в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.

1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.

1962 – после 48 лет отсутствия в РСФСР с двумя концертами прибыл И. Стравинский.

1991 — на референдуме 99% избирателей проголосовали за независимость Армении.

1998 — по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.

2000 – американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену.

2019 — старт украинского фестиваля «Comic Con Ukraine 2019» в Киеве.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

21 сентября — великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете.

День ангела сегодня – 21 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Георгий, Иван.

Приметы на 21 сентября:

Если ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.

Если с утра иней на траве — к ненастью.

Если на деревьях паутины много – к теплу.

Перелетные птицы низко летят – к похолоданию.

Что нельзя делать 21 сентября

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола и нельзя есть мясо и пить алкоголь.

Нельзя ссориться и оскорблять других людей.

Фото: IStock