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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Сегодня, 21 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 21 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 21 сентября

21 сентября – в Украине – День города Чернигов. В мире – Международный день мира, Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера.

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События 21 сентября в мире

  • 1922 – американский президент Уоррен Гардинг поддержал идею создания еврейского государства в Палестине.
  • 1933 — в Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.
  • 1940 — в Лондоне принято решение использовать метро как бомбоубежище.
  • 1940 – открыт Львовский театр оперы и балета.
  • 1962 – после 48 лет отсутствия в РСФСР с двумя концертами прибыл И. Стравинский.
  • 1991 — на референдуме 99% избирателей проголосовали за независимость Армении.
  • 1998 — по американскому телевидению показана запись допроса президента США Билла Клинтона по делу Моники Левински.
  • 2000 – американская певица Барбра Стрейзанд объявила о том, что она покидает сцену.
  • 2019 — старт украинского фестиваля «Comic Con Ukraine 2019» в Киеве.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

21 сентября — великий церковный праздник – Рождество Пресвятой Богородицы. Пресвятая Дева Мария родилась в семье праведных Анны и Иоакима в городе Назарете.

День ангела сегодня – 21 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Мария, Георгий, Иван.

Приметы на 21 сентября:

  • Если ярко-красный закат или рассвет – к ветреной и дождливой погоде.
  • Если с утра иней на траве — к ненастью.
  • Если на деревьях паутины много – к теплу.
  • Перелетные птицы низко летят – к похолоданию.

Что нельзя делать 21 сентября

  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя сметать на пол крошки с праздничного стола и нельзя есть мясо и пить алкоголь.
  • Нельзя ссориться и оскорблять других людей.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 21 сентября

Фото: IStock

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