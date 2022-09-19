Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 19 сентября

Сегодня, 19 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 19 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 19 сентября

19 сентября — В мире отмечают День рождения смайлика, а также Международный день подражания пиратам.

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События 19 сентября в мире

1356 – во время Столетней войны англичане под руководством принца

Уэльский Эдвард разгромили французов в битве при Пуатье

Уэльский Эдвард разгромили французов в битве при Пуатье 1618 — начало осады Пльзеня (Чехия)

1559 — у берегов Флориды затонули пять испанских кораблей, из-за чего погибли почти 600 человек

1648 — в Квебеке Жак Бойдон открыл первую в Канаде таверну.

1654 — в Квебеке зарегистрирован первый в Канаде брак

1673 — началось крестьянское восстание на Слобожанщине

1676 – начало штурма московскими войсками гетманской столицы Чигирин

1783 — французские братья Монгольфье запустили первый воздушный шар с животными на борту, среди которых овца, петух и утка

1841 — построена первая международная железная дорога, соединявшая Страсбург и Базель

1864 — в США запатентовали откидные сиденья в авто

1888 — в бельгийском курорте Спа прошел первый в истории конкурс красоты

1891 — в Канаду (Монреаль) прибыли первые украинские поселенцы

1919 — в Киеве деникинцы разгромили один из старейших и крупнейших украиноязычных книжных магазинов (на улице Безаковской)

1920 — в Дубно и Луцк вошли части 3-й польской армии, в Тернополь

1941 — немецкие войска вошли в Киев, который покинули красноармейские военные

1944 — СССР, Великобритания и Финляндия заключили мирное соглашение, согласно которому в состав СССР переданы территории Петсамо, Салла и Карельский перешеек.

1982 – профессор Университета Карнеги-Меллона Скотт Фалман предложил использовать смайлик (:-)) как проявление эмоции в общении в сети

1983 — Сент-Китс и Невис получил полную независимость

1985 — ужасное землетрясение в Мехико силой 8,1 балла по шкале Рихтера, из-за которого погибли около 9000 человек

1991 — в Киеве снова заработала Киево-Могилянская академия

2006 — в Таиланде произошел военный переворот

2015 – крупнейшего автопроизводителя мира, а именно концерн Volkswagen AG поймали на фальсификации данных выбросов вредных веществ его турбодизельными двигателями

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

19 сентября — православная церковь чествует архангела Михаила или же чудо Михайла – один из самых известных церковных непереходных праздников.

День ангела сегодня – 19 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Донат, Моисей, Роберт, Федор, а также Юлиан.

Приметы на 19 сентября:

Если утром заметно иней, то зима будет морозной и снежной;

Если березы до сих пор зеленые, то зима будет ранняя;

Если вечернее небо синее, то погода вскоре кардинально изменится;

Если 10 сентября солнечная и теплая погода, то таковой будет и вся осень;

На Михаила принято ходить в гости с блюдами из нового урожая, чтобы и следующий год был плодотворным;

В этот день может попасть любое чудо, если быть добрым к людям.

Что нельзя делать 19 сентября

Нельзя ссориться и громко разговаривать;

Нельзя мыть волосы, потому что «смоется» разум;

Нельзя выбрасывать остатки пищи;

Нельзя поддерживать дома беспорядок;

Нельзя смотреть в зеркало до рассвета;

Нельзя ходить в грязной и старой одежде.

Фото: IStock