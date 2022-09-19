Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 от астролога для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 для всех знаков зодиака – уже на сайте Нового канала! Прогноз расскажет, чего ждать в ближайшие дни. Читай эксклюзивный гороскоп на неделю для каждого знака зодиака от астролога Юлии Мартыненко (@julie_martynenko)

Неделю спокойно можно назвать временем для работы над ошибками. Ретроградность Меркурия диктует свои правила. Поэтому не медлите, решайте давно назревавшие для вас вопросы, к концу недели состоится Новолуние, в новый месяц – с новыми вопросами.

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Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября 2022 года для всех знаков зодиака

Понедельник – 19 сентября

Интересный день, богатый разговорами, причем то, что вы найдете компромисс – маловероятно, ведь Меркурий будет в напряженном аспекте с Юпитером, каждому захочется перетащить одеяло на себя. Будьте гибкими и справедливыми, ведь Юпитер – социальная планета, любящая правду, настаивайте на своем, проявите силу воли. Есть большая возможность завершить разговоры и важные вопросы, начатые 3 сентября.

Вторник – 20 сентября

День, когда все будет по силам, особенно физические нагрузки, Солнце еще находится в знаке практической и пунктуальной Девы, а его качества усиливает Плутон. И все же рекомендую направить силу на неотложные дела, для новых еще не время.

Среда – 21 сентября

Есть ли у вас люди, с которыми хотелось бы наладить контакт? Может быть, бывшая, потерянная любовь? Или друзья? Самое время вспомнить и пойти на контакт, но не забывайте расхвалить себя, действовать с позиции «Я – сокровище» – ведь Луна будет находиться в знаке Льва, для которого в принципе идти на контакт первым, то унижение, то же – не теряйте маску, и не скупитесь на приятные слова для себя. Сегодня можно дать понять оппоненту, кого он теряет.

Четверг – 22 сентября

Ждите, что прошлое постучится в дверь, однако не с позиции людей, а с позиции перемен. Скажем, вы хотите сорвать яблоко, но не хотите протянуть руку. Это именно тот день, когда хочется многое, но сделать что-то для этого – нет. Выбирайте! Перемены просто так не приходят, сидеть в зоне комфорта – ничего не изменит.

Пятница – 23 сентября

В пятницу будет День осеннего равноденствия. Это время, когда можно окончательно избавиться от старика, так как Меркурий Ретроградный и спокойно спланировать новое. Пропишите желания, которые хотели бы осуществить, пока приступать к воплощению рано, но воспользоваться энергией в этот день точно стоит.

Суббота – 24 сентября

Меркурий перешел в знак Девы, и это окажет влияние на наше умение коммуницировать, недостатки других людей будут для нас как под микроскопом. Будьте осторожны и прощайте друг другу несовершенства.

Воскресенье – 25 сентября

День, когда следует восстановить силы, отдыхать, очищать пространство от лишнего. 26 сентября будет Новолуние, поэтому, не назначайте важных дел на этот день, лучше накапливайте силы для новых свершений.

Юлия Мартыненко, астролог, автор курса «‎Астрология как стиль жизни» (@julie_martynenko)