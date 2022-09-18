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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 сентября

Яке сьогодні свято

Сегодня, 18 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 сентября

18 сентября – Международный день равной оплаты труда; Международный день чтения электронных книг; Всемирный день бамбука; Всемирный день мониторинга качества воды.

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События 18 сентября в мире

  • 1851 — в США вышел первый экземпляр газеты New York Daily Times, подающей «‎все новости, достойные быть напечатанными».
  • 1886 — французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете Ле Фигаро статью, которая стала манифестом литераторов-символистов.
  • 1901 — Митрополитом Андреем Шептицким была освящена церковь Святой Троицы в Белом Камне.
  • 1918 — в Королевстве Испания основан футбольный клуб Валенсия.
  • 1929 – на Запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый украинский комбайн.
  • 1965 – остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.
  • 1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германии и Немецкая Демократическая Республика.
  • 1997 — зарегистрирован домен Google.com.

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Яке сьогодні свято

Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 сентября — День памяти пророка Захария и его жены Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя.

День ангела сегодня – 18 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Приметы на 18 сентября:

  • Если домашняя скотина прячется под крышу или в сарай, то скоро погода испортится.
  • Если на луковице тонкая кожура, то зима будет мягкой и малоснежной.
  • Много рябины уродилось — к мокрой осени с частыми грозами.
  • Если на рябине уже пожелтели листья, то будет короткое бабье лето и ранняя зима.

Что нельзя делать 18 сентября

  • Ругаться с близкими.
  • Стирать, иначе есть риск заболеть.
  • Ходить в грязной одежде.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 сентября

Фото: IStock

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