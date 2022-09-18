Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 18 сентября

Сегодня, 18 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 18 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 18 сентября

18 сентября – Международный день равной оплаты труда; Международный день чтения электронных книг; Всемирный день бамбука; Всемирный день мониторинга качества воды.

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События 18 сентября в мире

1851 — в США вышел первый экземпляр газеты New York Daily Times, подающей «‎все новости, достойные быть напечатанными».

— в США вышел первый экземпляр газеты New York Daily Times, подающей «‎все новости, достойные быть напечатанными». 1886 — французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете Ле Фигаро статью, которая стала манифестом литераторов-символистов.

— французский поэт Жан Мореас опубликовал в газете Ле Фигаро статью, которая стала манифестом литераторов-символистов. 1901 — Митрополитом Андреем Шептицким была освящена церковь Святой Троицы в Белом Камне.

— Митрополитом Андреем Шептицким была освящена церковь Святой Троицы в Белом Камне. 1918 — в Королевстве Испания основан футбольный клуб Валенсия.

— в Королевстве Испания основан футбольный клуб Валенсия. 1929 – на Запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый украинский комбайн.

– на Запорожском заводе «Коммунар» выпущен первый украинский комбайн. 1965 – остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником.

– остров Хортица в Запорожье объявлен государственным заповедником. 1973 — в ООН приняты Федеративная Республика Германии и Немецкая Демократическая Республика.

— в ООН приняты Федеративная Республика Германии и Немецкая Демократическая Республика. 1997 — зарегистрирован домен Google.com.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

18 сентября — День памяти пророка Захария и его жены Елисаветы — родителей Иоанна Крестителя.

День ангела сегодня – 18 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Глеб, Давид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, Федор.

Приметы на 18 сентября:

Если домашняя скотина прячется под крышу или в сарай, то скоро погода испортится.

Если на луковице тонкая кожура, то зима будет мягкой и малоснежной.

Много рябины уродилось — к мокрой осени с частыми грозами.

Если на рябине уже пожелтели листья, то будет короткое бабье лето и ранняя зима.

Что нельзя делать 18 сентября

Ругаться с близкими.

Стирать, иначе есть риск заболеть.

Ходить в грязной одежде.

Фото: IStock