Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 17 сентября

17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов и Всемирный день уборки; в Украине – День работников леса, День спасителя и Всенародный День Отца, День изобретателя и рационализатора Украины.

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События 17 сентября в мире

1598 – голландские моряки открыли Маврикий.

1631 — войска Католической лиги разбили протестующих возле Лейпцига.

1678 — по Нивегенскому договору Франция и Испания вернули друг другу ранее завоеванные территории.

1787 — Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США.

1809 – заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.

1924 – в Женеве открыли первую в мире частную международную школу.

1939 — советская армия вторглась на территорию Польши, аннексировала Восточную Галицию, Волынь, Западное Подолье и Западную Белоруссию.

1944 — союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.

1989 – в Черновцах начался первый Республиканский фестиваль украинской песни «Червона рута».

1991 — Создан Кабинет Министров Украины.

1993 – последние подразделения российских войск покинули территорию Польши.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

17 сентября — верующие чтят память украинского образовательного и церковного деятеля, а также писателя Йоасафа Белгородского.

День ангела сегодня – 17 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Донат, Моисей, Роберт, Федор, а также Юлиан.

Приметы на 17 сентября:

Много шелухи на луке – примета того, что зима будет очень холодной.

Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит.

Если мыши бегут по полу 17 сентября – скоро пожар.

Пожар предвещает заяц, бегущий по деревне, кукушка, летящая по деревне.

Что нельзя делать 17 сентября

Нельзя в этот день ругаться;

Не стоит сегодня злоупотреблять алкоголем;

Нельзя ныне давать деньги взаймы;

Не следует в этот день ссориться с соседями.

Фото: IStock