Новый каналG.spaceНовости

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 сентября

Сегодня, 17 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 17 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 17 сентября

17 сентября — Всемирный день безопасности пациентов и Всемирный день уборки; в Украине – День работников леса, День спасителя и Всенародный День Отца, День изобретателя и рационализатора Украины.

Cейчас смотрят

События 17 сентября в мире

  • 1598 – голландские моряки открыли Маврикий.
  • 1631 — войска Католической лиги разбили протестующих возле Лейпцига.
  • 1678 — по Нивегенскому договору Франция и Испания вернули друг другу ранее завоеванные территории.
  • 1787 — Конституционный конвент в Филадельфии принял новую Конституцию США.
  • 1809 – заключен Фридрихсгамский мир между Россией и Швецией, по условиям которого Финляндия отошла в состав России на правах автономии.
  • 1924 – в Женеве открыли первую в мире частную международную школу.
  • 1939 — советская армия вторглась на территорию Польши, аннексировала Восточную Галицию, Волынь, Западное Подолье и Западную Белоруссию.
  • 1944 — союзники начали Голландскую воздушно-десантную операцию, самую масштабную воздушно-десантную операцию в мировой истории.
  • 1989 – в Черновцах начался первый Республиканский фестиваль украинской песни «Червона рута».
  • 1991 — Создан Кабинет Министров Украины.
  • 1993 – последние подразделения российских войск покинули территорию Польши.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

17 сентября — верующие чтят память украинского образовательного и церковного деятеля, а также писателя Йоасафа Белгородского.

День ангела сегодня – 17 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Афанасий, Донат, Моисей, Роберт, Федор, а также Юлиан.

Приметы на 17 сентября:

  • Много шелухи на луке – примета того, что зима будет очень холодной.
  • Если человек родился 17 сентября, то его талисманом является флюорит.
  • Если мыши бегут по полу 17 сентября – скоро пожар.
  • Пожар предвещает заяц, бегущий по деревне, кукушка, летящая по деревне.

Что нельзя делать 17 сентября

  • Нельзя в этот день ругаться;
  • Не стоит сегодня злоупотреблять алкоголем;
  • Нельзя ныне давать деньги взаймы;
  • Не следует в этот день ссориться с соседями.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 17 сентября

Фото: IStock

gspace выбор редакции лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь