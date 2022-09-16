Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 16 сентября

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, День работающих родителей; в Украине – День памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

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События 16 сентября в мире

1408 — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.

— последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии. 1651 — В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой.

— В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой. 1658 — Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.

— Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор. 1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость.

— Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость. 1859 — Британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).

— Британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка). 1899 — В Западной Украине создана Национально-демократическая партия.

— В Западной Украине создана Национально-демократическая партия. 1914 — 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.

— 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины. 1987 – Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.

– Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. 2000 — День Памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

16 сентября — День памяти святой Домны Никомидийский.

День ангела сегодня – 16 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Приметы на 16 сентября:

Теплый день — к затяжной зиме.

День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.

После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.

Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.

Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже.

В этот день нельзя затевать уборку в доме.

Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье.

Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи.

Фото: IStock