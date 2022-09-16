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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 сентября

Сегодня, 16 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 16 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 16 сентября

16 сентября – Международный день охраны озонового слоя, День работающих родителей; в Украине – День памяти журналиста Георгия Гонгадзе.

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События 16 сентября в мире

  • 1408 — последняя письменно зафиксированная свадьба викингов в церкви поселка Хвасли в Гренландии.
  • 1651 — В Белой Церкви вспыхнуло восстание казаков, недовольных условиями перемирия с Речью Посполитой.
  • 1658 — Гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор.
  • 1810 — Мексика провозгласила независимость от Испании и начала войну за независимость.
  • 1859 — Британский исследователь Дэвид Ливингстон открыл озеро Ньяса (Африка).
  • 1899 — В Западной Украине создана Национально-демократическая партия.
  • 1914 — 2500 сечевых стрелков украинского добровольческого легиона в составе австро-венгерской армии присягнули на верность борьбе за освобождение Украины.
  • 1987 – Подписан Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли.
  • 2000 — День Памяти (исчезновения) журналиста Георгия Гонгадзе.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

16 сентября — День памяти святой Домны Никомидийский.

День ангела сегодня – 16 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Алексей, Андрей, Василий, Василиса, Владимир, Доминика, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей.

Приметы на 16 сентября:

  • Теплый день — к затяжной зиме.
  • День выдался туманным — полевые работы пройдут легко и спокойно.
  • После обеда пошел дождь — непогода затянется надолго.
  • Муравьи строят большие муравейники — к затяжной зиме.
  • Мало ягод и грибов — к неурожаю на будущий год.

Что нельзя делать 16 сентября

  • Нельзя смотреть на себя в зеркало, или делать это как можно реже.
  • В этот день нельзя затевать уборку в доме.
  • Нельзя подметать дома и на улице, чтобы не вымести свое счастье.
  • Также запрещается отказывать беспризорным и беспомощным, которые действительно нуждаются в помощи.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 16 сентября

Фото: IStock

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