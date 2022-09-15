Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 15 сентября

Сегодня, 15 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 15 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 15 сентября

15 сентября – 204 день войны в Украине.

В мире сегодня отмечают Международный день демократии и Всемирный день борьбы с лимфомами.

События 15 сентября в мире

533 — армия Восточной Римской империи вошла в Карфаген.

1821 – испанские колонии Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Сальвадор и Никарагуа провозгласили свою независимость.

1874 — в Берне открылся международный почтовый конгресс, на котором был создан Всемирный почтовый союз.

1893 — в Джерси-Сити начала выходить газета «Свобода» — первое украиноязычное издание в США.

1941 — в Берлине заключены Степан Бандера и Ярослав Стецько.

1944 — в Киеве открыт обновленный Государственный музей западного и восточного искусств (ныне — Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко).

1968 — в СССР запущен космический аппарат «Зонд-5», впервые в мире облетевший вокруг Луны и вернувшийся на Землю.

1971 — в Ванкувере создана экологическая организация Greenpeace.

2000 — в Сиднее состоялась церемония открытия XXVII Летних Олимпийских игр.

2008 — обанкротился американский инвестиционный банк Lehman Brothers. Его банкротство считается началом мирового финансового кризиса.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

15 сентября — православная церковь чтит память мученика Маманта, а также его отцов Феодота и Руфины.

День ангела сегодня – 15 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Анатолий, Антон, Богдан, Василий, Виктор, Владимир, Герман, Иван, Ксения, Леонид, Михаил, Николай, Павел, Петр, Серафима, Степан, Федор, Федот, Филипп, Юлиан, Ефим.

Приметы на 15 сентября:

Если день был дождливый, то осень будет сухой;

Туманная и безветренная погода прогнозирует теплую и солнечную осень;

Увидеть клин птиц в небе утром — к ненастью;

Пауки плетут паутину — жди ветров;

Кошки купают в прахе — быть дождю.

Что нельзя делать 15 сентября

15 сентября запрещено вечером выгонять пасти скот, делать это следует только утром или днем, до начала заката.

Не стоит ссориться, обижаться и лениться.

Нельзя отказывать в помощи

Фото: IStock