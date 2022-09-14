Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 14 сентября

Сегодня, 14 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 14 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 14 сентября

14 сентября – в США – День Государственного гимна; в Румынии — День инженера.

События 14 сентября в мире

1052 — Владимир построил в Новгороде Софийский собор, освященный епископом Лукой.

— Владимир построил в Новгороде Софийский собор, освященный епископом Лукой. 1068 – во время восстания киевляне освободили из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича.

– во время восстания киевляне освободили из поруба Великого князя Киевского Всеслава Брячиславича, свергнув Изяслава Ярославича. 1797 – государственный переворот во Французской республике.

– государственный переворот во Французской республике. 1871 – начал свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк (в Галиции первые банки возникли в XVII веке – такие, как армянский банк Mons Pius во Львове).

– начал свою деятельность первый в Приднепровской Украине банк – Харьковский акционерный земельный банк (в Галиции первые банки возникли в XVII веке – такие, как армянский банк Mons Pius во Львове). 1939 — в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300.

— в США авиаконструктор Игорь Сикорский (бывший киевлянин) поднял в воздух свой первый вертолет VS-300. 1991 — в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции.

— в Киеве начал работу Всеукраинский форум интеллигенции. 1995 — в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО.

— в Брюсселе состоялась официальная церемония принятия Индивидуальной программы сотрудничества между Украиной и НАТО. 2000 – корпорация Microsoft выпустила операционную систему Windows Millennium Edition.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

14 сентября — День памяти Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского.

День ангела сегодня – 14 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Марфа, Наталья, Семен, Татьяна.

Приметы на 14 сентября:

Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме.

Дождливая погода — к сырой осени.

Ясная погода — осень погожей будет.

Если день на Семена был с болотом — осень будет дождливая; ясным — осень будет с хорошей погодой.

Что нельзя делать 14 сентября

Нельзя путешествовать.

Нельзя выбрасывать остатки со стола.

Запрещалось в этот день подметать пол.

Фото: IStock