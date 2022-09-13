Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 13 сентября

13 сентября – 202 день войны в Украине.

Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.

События 13 сентября в мире

1776 – основан город Днепр.

1788 — Нью-Йорк провозглашен столицей США.

1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка.

1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления.

1959 — во время посадки советская космическая станция «Луна-2» упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, достигшим поверхности спутника.

1960 – в США состоялся первый симпозиум биоников.

1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.

1962 — Элвис Пресли с песней «She’s Not You» в двенадцатый раз возглавил хит-парад Великобритании.

1965 — В США вышел сингл Битлз «Yesterday».

1968 — Албания вышла из Организации Варшавского договора.

1982 — в аэропорту Малаги (Испания) потерпел крушение самолет DC-10 рейса 995 авиакомпании Spantax.

1989 — в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева.

1993 – подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

13 сентября — верующие отмечают день Ивана Златоустого.

День ангела сегодня – 13 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил, и Александр.

Приметы на 13 сентября:

Если выросли шишки на елях снизу – до ранних морозов, а сверху – до поздних.

Куры начинают рано линять – до ранней и холодной зимы, а когда долго не сбрасывают перья, то осень будет сухой.

Чем теплее и сухее сентябрь, тем позже придет зима.

Появились опята – кончилось лето.

Если журавли летят клином – будет потепление, а если в одиночку – скоро похолодает.

Растущая луна обещает хороший урожай ягод.

Чем ниже летят журавли, тем теплее будет зимой.

Муравьи построили крупные муравейники – к суровой зиме.

Что нельзя делать 13 сентября

Сегодня нельзя брать деньги взаймы.

В этот день лучше не начинать новых дел.

Запрещено собирать калину и рябину.

Фото: IStock