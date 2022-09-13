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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 13 сентября

13 сентября – 202 день войны в Украине.

Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.

События 13 сентября в мире

  • 1776 – основан город Днепр.
  • 1788 — Нью-Йорк провозглашен столицей США.
  • 1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
  • 1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления.
  • 1959 — во время посадки советская космическая станция «Луна-2» упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, достигшим поверхности спутника.
  • 1960 – в США состоялся первый симпозиум биоников.
  • 1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.
  • 1962 — Элвис Пресли с песней «She’s Not You» в двенадцатый раз возглавил хит-парад Великобритании.
  • 1965 — В США вышел сингл Битлз «Yesterday».
  • 1968 — Албания вышла из Организации Варшавского договора.
  • 1982 — в аэропорту Малаги (Испания) потерпел крушение самолет DC-10 рейса 995 авиакомпании Spantax.
  • 1989 — в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева.
  • 1993 – подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

13 сентября — верующие отмечают день Ивана Златоустого.

День ангела сегодня – 13 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил, и Александр.

Приметы на 13 сентября:

  • Если выросли шишки на елях снизу – до ранних морозов, а сверху – до поздних.
  • Куры начинают рано линять – до ранней и холодной зимы, а когда долго не сбрасывают перья, то осень будет сухой.
  • Чем теплее и сухее сентябрь, тем позже придет зима.
  • Появились опята – кончилось лето.
  • Если журавли летят клином – будет потепление, а если в одиночку – скоро похолодает.
  • Растущая луна обещает хороший урожай ягод.
  • Чем ниже летят журавли, тем теплее будет зимой.
  • Муравьи построили крупные муравейники – к суровой зиме.

Что нельзя делать 13 сентября

  • Сегодня нельзя брать деньги взаймы.
  • В этот день лучше не начинать новых дел.
  • Запрещено собирать калину и рябину.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Фото: IStock

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