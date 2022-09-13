Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 13 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 13 сентября
13 сентября – 202 день войны в Украине.
Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.
События 13 сентября в мире
- 1776 – основан город Днепр.
- 1788 — Нью-Йорк провозглашен столицей США.
- 1848 — во Львовском университете создана кафедра украинского языка.
- 1902 – в Великобритании впервые в качестве доказательства вины обвиняемого были использованы отпечатки его пальцев с места преступления.
- 1959 — во время посадки советская космическая станция «Луна-2» упала на поверхность Луны и стала первым сделанным человеком объектом, достигшим поверхности спутника.
- 1960 – в США состоялся первый симпозиум биоников.
- 1960 — президент США Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об установлении памятника Тарасу Шевченко в Вашингтоне.
- 1962 — Элвис Пресли с песней «She’s Not You» в двенадцатый раз возглавил хит-парад Великобритании.
- 1965 — В США вышел сингл Битлз «Yesterday».
- 1968 — Албания вышла из Организации Варшавского договора.
- 1982 — в аэропорту Малаги (Испания) потерпел крушение самолет DC-10 рейса 995 авиакомпании Spantax.
- 1989 — в Украине выявлены первые больные СПИДом: ими оказались две молодые жительницы Киева.
- 1993 – подписано соглашение между Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином о признании Палестинской автономии
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
13 сентября — верующие отмечают день Ивана Златоустого.
День ангела сегодня – 13 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Мирон, Михаил, и Александр.
Приметы на 13 сентября:
- Если выросли шишки на елях снизу – до ранних морозов, а сверху – до поздних.
- Куры начинают рано линять – до ранней и холодной зимы, а когда долго не сбрасывают перья, то осень будет сухой.
- Чем теплее и сухее сентябрь, тем позже придет зима.
- Появились опята – кончилось лето.
- Если журавли летят клином – будет потепление, а если в одиночку – скоро похолодает.
- Растущая луна обещает хороший урожай ягод.
- Чем ниже летят журавли, тем теплее будет зимой.
- Муравьи построили крупные муравейники – к суровой зиме.
Что нельзя делать 13 сентября
- Сегодня нельзя брать деньги взаймы.
- В этот день лучше не начинать новых дел.
- Запрещено собирать калину и рябину.
Фото: IStock