Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

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Сегодня, 12 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.
Какой сегодня день – 12 сентября
12 сентября – Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.
События 12 сентября в мире
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Какой православный (церковный) праздник сегодня
12 сентября — День памяти преподобного Александра Свирского.
День ангела сегодня – 12 сентября
День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.
Приметы на 12 сентября:
Что нельзя делать 12 сентября
Фото: IStock