Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 12 сентября

12 сентября – Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.

События 12 сентября в мире

1898 — в Киеве открыт Киевский политехнический институт.

— в Киеве открыт Киевский политехнический институт. 1934 — создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т.н. Балтийская Антанта).

— создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т.н. Балтийская Антанта). 1940 — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка нашли пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, ныне являющиеся одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита.

— вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка нашли пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, ныне являющиеся одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита. 1944 — на территорию Германии вступили первые американские войска.

— на территорию Германии вступили первые американские войска. 1958 – в компании Texas Instruments создали первую микросхему.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 сентября — День памяти преподобного Александра Свирского.

День ангела сегодня – 12 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

Приметы на 12 сентября:

Сентябрь холодный, но сытый.

Ласточка весну начинает, а осенью покидает.

На растениях много паутины — будет теплая погода.

Если увидел две или три радуги — стоит идти в лес по грибы.

Что нельзя делать 12 сентября

Нельзя сплетничать и ругаться.

Нельзя обижаться и ревновать.

Запрещается покупать новые вещи.

Фото: IStock