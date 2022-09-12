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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 12 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 12 сентября

12 сентября – Всемирный день журавля и Международный день вязания крючком; в Украине – День программиста и День физкультуры и спорта; в Казахстане — День семьи; в Канаде — День дедушек и бабушек.

События 12 сентября в мире

  • 1898 — в Киеве открыт Киевский политехнический институт.
  • 1934 — создан политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т.н. Балтийская Антанта).
  • 1940 — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка нашли пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, ныне являющиеся одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита.
  • 1944 — на территорию Германии вступили первые американские войска.
  • 1958 – в компании Texas Instruments создали первую микросхему.

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Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

12 сентября — День памяти преподобного Александра Свирского.

День ангела сегодня – 12 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Александр, Алексей, Ангелина, Арсений, Василий, Гавриил, Григорий, Даниил, Евгения, Елизавета, Ефрем, Иван, Игнат, Макар, Максим, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан, Федор.

Приметы на 12 сентября:

  • Сентябрь холодный, но сытый.
  • Ласточка весну начинает, а осенью покидает.
  • На растениях много паутины — будет теплая погода.
  • Если увидел две или три радуги — стоит идти в лес по грибы.

Что нельзя делать 12 сентября

  • Нельзя сплетничать и ругаться.
  • Нельзя обижаться и ревновать.
  • Запрещается покупать новые вещи.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 12 сентября

Фото: IStock

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