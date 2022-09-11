Новый каналG.spaceНовости

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 сентября

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 11 сентября

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом; в Испании – Национальный День Каталонии, в США — День патриота и Национальный день памяти погибших в результате терактов 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне; в Украине – День украинского кино и День физической культуры и спорта, в Чили — День годовщины военного переворота 1973 года, в Эфиопии — Новый год по эфиопскому календарю.

События 11 сентября в мире

  • 1773 – Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира.
  • 1789 – Александер Гамилтон назначается Первым секретарем Казначейства США.
  • 1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков.
  • 1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, повлекшее многочисленные разрушения от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало к сюжету романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.
  • 1943 — закончился героический бой у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами.
  • 1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.
  • 1973 – военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета. Прекращение проекта Сайберсин.
  • 1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг.
  • 1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.
  • 2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 года.
  • 2011 — Национальный мемориал и музей 11 сентября открылся к 10-летию терактов 11 сентября.

Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения

Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 сентября

Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 сентября — День памяти святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи).

День ангела сегодня – 11 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван и Ян.

Приметы на 11 сентября:

  • Если журавли уже улетели — зима будет поздней.
  • Много грачей летает — день будет солнечным.
  • Гром гремит — к теплой осени.

Что нельзя делать 11 сентября

  • Нельзя употреблять в пищу продукты красного цвета и есть фрукты и овощи, напоминающие форму головы (яблоки, капусту, картофель, тыква) или имеют красный сок.
  • Нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом.
  • Нельзя делать дела по дому и в огороде.
  • Нельзя устраивать вечеринки и танцевать.

Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 сентября

Фото: IStock

gspace выбор редакции лайфхак модные новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь