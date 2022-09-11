Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 11 сентября

Сегодня, 11 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 11 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 11 сентября

11 сентября – Всемирный день борьбы с терроризмом; в Испании – Национальный День Каталонии, в США — День патриота и Национальный день памяти погибших в результате терактов 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне; в Украине – День украинского кино и День физической культуры и спорта, в Чили — День годовщины военного переворота 1973 года, в Эфиопии — Новый год по эфиопскому календарю.

События 11 сентября в мире

1773 – Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира.

– Бенджамин Франклин записывает: Никогда не было доброй войны или плохого мира. 1789 – Александер Гамилтон назначается Первым секретарем Казначейства США.

– Александер Гамилтон назначается Первым секретарем Казначейства США. 1919 — Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков.

— Армия УНР освободила Умань и Христиновку от большевиков. 1927 — землетрясение на Южном берегу Крыма, повлекшее многочисленные разрушения от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало к сюжету романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова.

— землетрясение на Южном берегу Крыма, повлекшее многочисленные разрушения от Севастополя до Феодосии; именно это землетрясение попало к сюжету романа «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. 1943 — закончился героический бой у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами.

— закончился героический бой у села Новый Загоров четы УПА с немцами и власовцами. 1943 – создан государственный украинский хор имени Г. Веревки.

– создан государственный украинский хор имени Г. Веревки. 1973 – военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета. Прекращение проекта Сайберсин.

– военный переворот 1973 года в Чили. Самоубийство президента Сальвадора Альенде и приход к власти Пиночета. Прекращение проекта Сайберсин. 1993 — в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг.

— в Киеве открыт памятный знак жертвам Голодомора 1932-1933 гг. 1997 — Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины.

— Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для Украины. 2001 — Террористический акт 11 сентября 2001 года.

— Террористический акт 11 сентября 2001 года. 2011 — Национальный мемориал и музей 11 сентября открылся к 10-летию терактов 11 сентября.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

11 сентября — День памяти святого пророка Иоанна Крестителя (Предтечи).

День ангела сегодня – 11 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Иван и Ян.

Приметы на 11 сентября:

Если журавли уже улетели — зима будет поздней.

Много грачей летает — день будет солнечным.

Гром гремит — к теплой осени.

Что нельзя делать 11 сентября

Нельзя употреблять в пищу продукты красного цвета и есть фрукты и овощи, напоминающие форму головы (яблоки, капусту, картофель, тыква) или имеют красный сок.

Нельзя пользоваться острыми предметами и резать ножом.

Нельзя делать дела по дому и в огороде.

Нельзя устраивать вечеринки и танцевать.

Фото: IStock