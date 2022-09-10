Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 10 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 10 сентября

10 сентября 2022 — 196-й день войны России против Украины. 253-й день года.

А еще в Украине отмечают День украинского кино, День борща и День физической культуры и спорта Украины.

Также отмечают День города Николаев в Украине, День города Луганск в Украине, День города Житомир в Украине, День города Винница в Украине, День города Каховка в Украине.

Сегодня 10 сентября отмечают Всемирный день оказания первой медицинской помощи, День обмена идеями и Международный день гинекологического здоровья.

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Национальные праздники 10 сентября:

В Гондурасе – Национальный день ребенка

В Нидерландах – День наследия

События 10 сентября в мире

1856 – закончилась Крымская война, в которой Российская империя проиграла коалиции Османской империи, Великобритании, Французской империи и Сардинского Королевства

1919 — во время Парижской мирной конференции был заключен Сен-Жерменский договор, который признавал право Румынии на Буковину, Чехословакии — на Закарпатье, а также суверенитет Антанты над Галицией. Тем временем Австро-Венгрия перестала существовать

1920 — принята конституция Австрийской Республики, согласно которой страна стала «союзным государством» с правами широкой автономии

1941 — в тюрьмах Киева советские спецслужбы без приговора суда расстреляли всех заключенных

1943 — возле села Новый Загоров бойцы УПА дали бой немцам, которых было больше

1989 — Венгрия открыла свои западные границы для беженцев из Восточной Германии, что ознаменовало первый прорыв «берлинской стены»

1993 — Кабинет Министров Украины принял постановление «Об увековечении памяти жертв Голодомора в Украине в 1932—1933 годах»

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

10 сентября — в церковном календаре – день памяти преподобного Иосифа.

День ангела сегодня – 10 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Николай, Сергей, Игнатий, Арсений, Кассиан, Вениамин, Анатолий, Павел, Иван, Григорий, Денис, Афанасий, Моисей и Анна.

Приметы на 10 сентября:

Если теплая и сухая погода, то зима будет поздней.

Листья берез желтые — много опят в лесу.

Опали все листья с березы и осины — следующий год будет урожайным.

Много желудей и орехов – до богатого урожая озимых.

Грозовые дожди – до теплой осени.

Что нельзя делать 10 сентября:

Не слід ходити до батьків нареченої, а також до лісу.

Не можна залишати на полі зерно, принесе нещастя родині.

Не варто свататися, бо, за прикметами, це обіцяє біду.

Не рекомендується ходити в ліс — можна легко заблукати.

Фото: IStock