Продюсер Оли Поляковой выступил против концертов во время войны

Он сделал громкое заявление по поводу выступлений артистов в Украине во время военных действий

На днях Михаил Ясинский выступил на рабочей встрече представителей концертно-музыкальной индустрии «Концерты. До и после победы», где поделился своим мнением относительно уместности массово-развлекательных мероприятий и формата их проведения украинскими исполнителями во время войны в Украине.

«Моя позиция нуждается в определенном разъяснении, потому что вчера после выступления меня об этом спрашивали. Я не за запрет. Я за то, чтобы были проработаны регламенты по подобным мерам. Жанры, форматы, оглавления. Это не имперская профессиональная армия, это не война на чужой территории. Это мобилизованные люди, такие же простые как мы с вами, которые рискуют своей жизнью на нашей земле. Поэтому очень многое из того, что происходит, неуместно, – говорит Ясинский. – Я понимаю, что видят люди на передовой и как они к этому относятся и как относятся к этому те, кто сегодня вечером или завтра в ханговере будут танцевать под ди-джеев. Это совсем другие времена, совсем другие условия и сравнивать их с каким-нибудь другим опытом я бы не стал. Для меня это борьба за выживание нашей нации».