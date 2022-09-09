Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 сентября

«Все будет хорошо, я знаю это без условий»: Оля Полякова выпустила украиноязычную песню о вере в Победу
Сегодня, 9 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
9 сентября 2022 — 195-й день войны России против Украины. 252-й день года.
Сегодня 9 сентября празднуют Всемирный день красоты и День тестировщика.
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В Коста-Рике — Национальный день ребёнка
В Словакии — День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве
В Таджикистане — День независимости
В Японии — День хризантемы
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9 сентября — в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена Великого.
День ангела (именины) сегодня празднуют: Степан, Иван, Анфиса, Александр, Дмитрий, Пигмен, Михаил.
В этот день собирали ягоды рябины и варили из нее компот, варенье, пекли пироги.
Веточку рябины в вазе ставили возле входа в дом, считалось, что она отпугнет злых духов. А также рябиновую ветвь клали в коляску с малышом, чтоб укрепить его здоровье.
9 сентября считается очень удачным днем для свадьбы или росписи. Невеста нередко дополняла образ венком с веточками рябины. Считалось, рябина поможет сохранить счастье и любовь в семье на долгие годы.
Фото: IStock