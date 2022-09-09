Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 9 сентября

Сегодня, 9 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 9 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 9 сентября

9 сентября 2022 — 195-й день войны России против Украины. 252-й день года.

Сегодня 9 сентября празднуют Всемирный день красоты и День тестировщика.

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Национальные праздники 9 сентября:

В Коста-Рике — Национальный день ребёнка

В Словакии — День памяти жертв Холокоста и преступлений на расовой почве

В Таджикистане — День независимости

В Японии — День хризантемы

События 9 сентября в мире

9 сентября 479 год до н. э. состоялась битва при Платеях.

9 сентября 337года три сына императора Константина поделили между собой Римскую империю.

9 сентября 1570 года турки захватили Никосию (Кипр).

9 сентября 1850 года республика Калифорния стала 31-м американским штатом.

9 сентября 1911 года в Англии начала действовать авиапочта.

9 сентября 1926 года была основана американская телекомпания Эн-би-си (NBC).

9 сентября 1961 года в Киеве состоялось первое выступление Украинского государственного балета на льду.

9 сентября 2015 года Елизавета II превзошла королеву Викторию по времени нахождения на престоле Великобритании (63 года и 217 дней), дольше не правил никто.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

9 сентября — в церковном календаре – день памяти преподобного Пимена Великого.

День ангела сегодня – 9 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Степан, Иван, Анфиса, Александр, Дмитрий, Пигмен, Михаил.

Приметы на 9 сентября:

Если на рябине много ягод, будет мягкая и теплая зима.

А вот если будет много желудей на дубе, ждите холодную и морозную зиму.

Если увидите стаю журавлей высоко в небе, осень будет теплая и длинная.

Гром в это день – к скорому бабьему лету.

Что нельзя делать 9 сентября:

Сегодня можно расписывать и играть свадьбу, а вот делать предложение в этот день не стоит.

Не рекомендуется сегодня также совершать большие, дорогие покупки, лучше отложите на несколько дней.

Что можно делать 9 сентября:

В этот день собирали ягоды рябины и варили из нее компот, варенье, пекли пироги.

Веточку рябины в вазе ставили возле входа в дом, считалось, что она отпугнет злых духов. А также рябиновую ветвь клали в коляску с малышом, чтоб укрепить его здоровье.

9 сентября считается очень удачным днем для свадьбы или росписи. Невеста нередко дополняла образ венком с веточками рябины. Считалось, рябина поможет сохранить счастье и любовь в семье на долгие годы.

Фото: IStock