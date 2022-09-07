Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 сентября

Тильда Суинтон сменила прическу в поддержку Украины и показалась на Венецианском кинофестивале
Сегодня, 7 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
7 сентября 2022 — 192-й день войны России против Украины. 250-й день года.
В народе 7 сентября отмечают Варфоломеев день или Листопадник.
Сегодня 7 сентября в мире празднуют Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, День отказа от военной игрушки или Всемирный день уничтожения военной игрушки, а также День кружева.
В Украине 7 сентября – День военной разведки Украины.
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7 сентября — в церковном календаре – день перенесения мощей апостола Варфоломея (Нафанаила) (VI в.), а также день, в который чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.
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В народе в Варфоломеев день принято было ходить в лес за грибами, а вечером обязательно их готовили и накрывали большой праздничный стол.
Еще одна традиция – в этот день загадывать желание на чайный гриб. Оно обязательно сбудется!
7 сентября также «серебрили» воду: в емкость с чистой водой клали серебряный предмет, и считалось, что эта вода приобретет особые, целительные свойства.
Фото: IStock