Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 7 сентября

Сегодня, 7 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 7 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 7 сентября

7 сентября 2022 — 192-й день войны России против Украины. 250-й день года.

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В народе 7 сентября отмечают Варфоломеев день или Листопадник.

Сегодня 7 сентября в мире празднуют Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшена, День отказа от военной игрушки или Всемирный день уничтожения военной игрушки, а также День кружева.

В Украине 7 сентября – День военной разведки Украины.

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Национальные праздники 7 сентября:

В Бразилии – День Независимости

В Италии – Праздник фонариков

В США – День сумчатого волка

В Мозамбике – День победы

События 7 сентября в мире

7 сентября 1191 года — дата победы крестоносцев под командованием Ричарда I над войском Саладина в битве при Арсуфе.

7 сентября 1776 года состоялась первая атака подводной лодки: Американская подводная лодка «Черепаха» пыталась установить часовую бомбу на британский флагман «Орёл» в гавани Нью-Йорка.

7 сентября 1812 года состоялось Бородинское сражение,

7 сентября 1822 года Бразилия провозгласила независимость от Португалии.

7 сентября 1911 года поэт Гийом Аполлинер был помещён в тюрьму в связи с подозрением в похищении из Лувра «Моны Лизы». Пять дней спустя — оправдан.

7 сентября 1936 года умер последний сумчатый волк.

7 сентября 1968 года состоялось первое выступление Led Zeppelin.

7 сентября 1996 года в Лас-Вегасе было совершено покушение на рэпера Тупака Шакура, в результате которого артист умер 13 сентября.

Какой православный (церковный) праздник сегодня

7 сентября — в церковном календаре – день перенесения мощей апостола Варфоломея (Нафанаила) (VI в.), а также день, в который чтят память апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

День ангела сегодня – 7 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Регина, Тит, Варфоломей, Мина

Приметы на 7 сентября:

Если во второй половине дня пойдет дождь, впереди дождливые недели.

Если услышите, как громко каркают вороны, будет проливной дождь.

Много грибов в лесу предвещают снежную зиму.

Что нельзя делать 7 сентября:

Сегодня неподходящий день для ремонтных и строительных работ.

Не стоит ругаться и ссориться.

7 сентября не рекомендуется давать деньги в долг.

Не советуют и ходить в лес с маленькими детьми в этот день.

Что можно делать 7 сентября:

В народе в Варфоломеев день принято было ходить в лес за грибами, а вечером обязательно их готовили и накрывали большой праздничный стол.

Еще одна традиция – в этот день загадывать желание на чайный гриб. Оно обязательно сбудется!

7 сентября также «серебрили» воду: в емкость с чистой водой клали серебряный предмет, и считалось, что эта вода приобретет особые, целительные свойства.

Фото: IStock