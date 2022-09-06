Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 6 сентября

Сегодня, 6 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 6 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале.

Какой сегодня день – 6 сентября

6 сентября – в мире – неофициальный День чтения книг, в Болгарии – День объединения, в Пакистане — День обороны или День армии, в США — Национальный день кофейного мороженого.

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События 6 сентября в мире

1716 – в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка.

– в Бостоне закончилось строительство первого американского маяка. 1770 — началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье).

— началось строительство Александровского форштадта, из которого впоследствии вырос город Александровск (теперь Запорожье). 1819 — Томас Бланчард запатентовал токарный станок.

— Томас Бланчард запатентовал токарный станок. 1852 — в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Великобритании.

— в Манчестере открыта первая бесплатная библиотека Великобритании. 1928 — утверждено новое украинское правописание («скрипниковское»), действовавшее до 1933 г.

— утверждено новое украинское правописание («скрипниковское»), действовавшее до 1933 г. 1952 — в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве.

— в Женеве подписана Всемирная конвенция об авторском праве. 1968 – во время записи так называемого «Белого альбома» Битлз Эрик Клэптон записал гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона While My Guitar Gently Weeps.

– во время записи так называемого «Белого альбома» Битлз Эрик Клэптон записал гитарное соло для песни Джорджа Гаррисона While My Guitar Gently Weeps. 1974 – официальное открытие АЭС «Козлодуй» в Народной Республике Болгария.

– официальное открытие АЭС «Козлодуй» в Народной Республике Болгария. 1989 — из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи.

— из-за компьютерной ошибки 41 тысяча парижан получили письма, извещавшие о том, что вместо нарушений ПДД ими совершены убийства и грабежи. 1991 — на заседании Госсовета СССР признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

— на заседании Госсовета СССР признана независимость Литвы, Латвии и Эстонии. 2007 — Национальный банк Украины выпустил в обращение памятную монету «Иван Богун» из серии «Героя казацкого времени».

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

6 сентября — День памяти святого апостола Евтихия.

День ангела сегодня – 6 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Арсений, Георгий, Михаил, Максим, Петр.

Приметы на 6 сентября:

Синица кричит 6 сентября — вскоре прибудет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Черные тучи солнце закрыли — к похолоданию.

Сильный ветер 6 сентября — к несчастью.

Увидеть красный цветок в лесу или странствующий огонек — к беде.

Что нельзя делать 6 сентября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего.

Нельзя смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Нельзя возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки.

Нельзя ходить мимо кладбищ.

Фото: IStock