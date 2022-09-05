Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 5 сентября

Сегодня, 5 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 5 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 5 сентября

5 сентября 2022 — 194-й день войны россии против Украины. 248-й день года.

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События 5 сентября в мире

1015— в борьбе за киевский престол князь Святополк убил брата Глеба.

1698 — чтобы привить своим подданным моду, принятую в других европейских странах, Петр I установил налог на бороды

1755 — британские власти начали депортацию французских поселенцев из Новой Шотландии (Канада)

1793 — Французский национальный конгресс установил Режим Террора для защиты революции

1800 — Королевство Великобритании захватило Мальту

1905 — Подписание Портсмутского договора, окончание русско-японской войны

1918 — Совнарком Российской СФР издал декрет о начале красного террора

1918—Рин-Тин-Тин, немецкая овчарка — первая кинозвезда. В Первую мировую войну во Французской республике американский солдат подобрал в разбомбленном питомнике крошечного щенка и увез с собой. Пес вырос необычно умным, снялся почти в трех десятках фильмов киностудии Warner Brothers, вел на радио собственное шоу и заслужил почетную Звезду на голливудской Аллее славы.

1929 — премьер Французской республики Аристод Бриан предложил объединить европейские государства в одно.

1939— США провозгласили нейтралитет во Второй мировой войне

1957 — вышел в свет роман Джека Керуака «На дороге» – одна из лучших книг о поколениях битников.

1964 — группа The Animals заняла первое место в американском хит-параде со своей версией песни «The House of the Rising Sun».

1991 — состоялся первый открытый фестиваль кино стран СНГ и Балтии — «Киношок»

1998 — песня «If You Tolerate This» группы Manic Street Preachers возглавила чарт. В тот же день впервые за свою долгую историю группа Aerosmith возглавила американский хит-парад с песней «I Don’t Want to Miss a Thing», саундтреком к фильму «Армагеддон».

2014 — в засаде под Веселой Горой и Цветными Песками в Луганской области украинские войска потеряли 42 бойца погибшими и пропавшими без вести.

2019 — заявлено о начале работы Высшего антикоррупционного суда, создание которого со статусом специального, противоречит нормам Конституции Украины.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

5 сентября — в церковном календаре – церковь отмечает день памяти мученика Луппа Солунского.

День ангела сегодня – 5 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Евтихий, Елизавета, Ирина, Каллиник, Лупп (Луп), Флорентий.

Приметы на 5 сентября:

сли брусника уже созрела, то пора собирать овес.

Гром в этот день — к теплой осени и холодной зиме.

Морозное утро — к ранней осени и короткому бабьему лету.

Если день по-летнему теплый, то настоящая осенняя погода нескоро наступит.

Если в этот день бушует непогода, то она ещё долго продлится.

Что нельзя делать 5 сентября

В этот день не стоит доверять интуиции — она может подвести. Ветер в эту дату холоднее, чем кажется, поэтому нельзя легко одеваться.

Фото: IStock