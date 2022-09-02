Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.
2 сентября 2022 — 191-й день войны россии против Украины. 245-й день года.
В Украине сегодня – День нотариата.
Сегодня в мире отмечают День окончания Второй мировой войны.
Лунный календарь на сентябрь 2022: благоприятные дни для дел
Китайский гороскоп на 2022 год по году рождения
Что ждёт Украину? Гороскоп на 2022 год для нашей страны
2 сентября — в церковном календаре – память памяти пророка Самуила, а также памяти мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.
День ангела (именины) сегодня празднуют: Руфина, Федор, Максим, Тимофей, Никон, Агафон
Если увидите ключ журавлей, который летит высоко в небе – осень будет теплой.
Сны, которые к вам приходят в ночь на 2 сентября, часто сбываются.
Сегодня нельзя ссориться и ругаться.
Сегодня стоит рассчитаться со всеми долгами, не откладывая в долгий ящик.
Не рекомендуется в этот день стричь волосы и ногти.
Фото: IStock