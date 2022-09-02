Какой сегодня праздник? Что можно и нельзя делать 2 сентября

Сегодня, 2 сентября, в Украине и в мире отмечают несколько значительных событий. Какие религиозные праздники приходятся на 2 сентября, что можно делать в этот день, а что нельзя, читайте в материале Нового канала.

Какой сегодня день – 2 сентября

2 сентября 2022 — 191-й день войны россии против Украины. 245-й день года.

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Сегодня в мире отмечают День окончания Второй мировой войны.

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События 2 сентября в мире

2 сентября 31 до н. э. состоялось сражение при Акциуме.

2 сентября 911 года князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.

2 сентября 1794 года — начало строительства Одессы.

2 сентября 1889 года был открыт морской порт в Мариуполе.

2 сентября 1945 года церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора «Миссури» закончилась Вторая мировая война.

2 сентября 1969 года считается одним из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.

2 сентября 1971 года объединённая Арабская Республика распалась на Египет и Сирию.

2 сентября 1998 года основана компания «Google».

2 сентября 2009 года была запущена Киевская городская электричка.

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Какой православный (церковный) праздник сегодня

2 сентября — в церковном календаре – память памяти пророка Самуила, а также памяти мучеников Севира и Мемнона и с ними 37-ми мучеников.

День ангела сегодня – 2 сентября

День ангела (именины) сегодня празднуют: Руфина, Федор, Максим, Тимофей, Никон, Агафон

Приметы на 2 сентября:

Если увидите ключ журавлей, который летит высоко в небе – осень будет теплой.

Сны, которые к вам приходят в ночь на 2 сентября, часто сбываются.

Что нельзя делать 2 сентября

Сегодня нельзя ссориться и ругаться.

Сегодня стоит рассчитаться со всеми долгами, не откладывая в долгий ящик.

Не рекомендуется в этот день стричь волосы и ногти.

Фото: IStock